Künstliche Intelligenz in der Medizin: Wie kann das funktionieren?

Leipzig. Künstliche Intelligenz kommt auch in der Medizin zum Einsatz – aber was genau bedeutet das eigentlich? Wie Computer Proteine designen, die als Medikamente Krankheiten heilen, damit befasst sich vom 25. bis 27. September eine Tagung am Leipziger Uni-Klinikum. Bereits am Vortag nehmen sich vier ausgewiesene Fachleute in der Uni-Bibliothek vor, ihre Wissenschaft einem breiten Publikum in kurzen Vorträgen und einer längeren Fragerunde in allgemein verständlichen Worten zu erklären.

Der Leipziger Humboldt-Professor Jens Meiler berichtet von der Wirkstoff-Entwicklung mithilfe Künstlicher Intelligenz. Tanja Kortemme von der University of California kommt aus San Francisco, um Funktionen künstlich hergestellter Proteine zu erläutern. Eric Fischer von der Havard Medical School legt den Schwerpunkt auf Wirkstoffe zum Proteinabbau. Die Leipziger Junior-Professorin Clara Schoeder moderiert die anschließende Diskussion.

Sonntag, 24. September, 16 bis 18 Uhr, Vortragssaal der Biblioteca Albertina, Beethovenstraße 6, Eintritt frei

LVZ