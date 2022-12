﻿Beate Schücking wird Präsidentin des Deutschen Studentenwerks

Berlin/Leipzig. Sie war bis Ende März die erste Rektorin der Universität Leipzig. Ab Januar wird Professorin Beate Schücking nun die erste Frau an der Spitze des Deutschen Studentenwerks (DSW) in dessen 101-jähriger Geschichte sein. Die 57 deutschen Studenten- und Studierendenwerke haben die 66-jährige Medizinerin am Mittwoch auf ihrer Mitgliederversammlung in Berlin zur neuen Präsidentin gewählt – „mit überwältigender Mehrheit“,

wie es heißt

. Sie folgt auf den Wirtschaftswissenschaftler Rolf-Dieter Postlep, der seit 2018 Präsident war.

„Ich freue mich sehr, dieses Ehrenamt ausüben zu dürfen“, sagte Schücking. „Ich habe in Leipzig sehr gute Erfahrungen gemacht mit der engen Zusammenarbeit zwischen Universität und Studentenwerk. Jetzt werde ich daran anknüpfen“, kündigte sie an. „Ich möchte meine Netzwerke nutzen und ausbauen, um kontinuierliche Lobbyarbeit zu betreiben, damit die Belange der Studierenden nicht aus dem Blick geraten.“ Sie werde weiterhin in Leipzig wohnen bleiben.

Schücking gilt als bestens vernetzt

Zu den ersten Gratulantinnen zählte Eva Inés Obergfell, ihre Nachfolgerin als Rektorin der Uni Leipzig: „Der Verband der deutschen Studenten- und Studierendenwerke bekommt mit ihr eine gut vernetzte und tatkräftige oberste Interessenvertreterin“, sagte sie. „Das stimmt mich optimistisch, dass er seinen so wichtigen sozialen Auftrag weiterhin bestmöglich erfüllen kann.“

Als Uni-Rektorin war Schücking von 2011 bis 2022 Mitglied im Verwaltungsrat des Studentenwerks Leipzig „In dieser Zeit zeigte sie, dass Chancengleichheit und die soziale Unterstützung von Studierenden für sie nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine Herzensangelegenheit sind“, betonte Andrea Diekhof, Geschäftsführerin dieser Anstalt öffentlichen Rechts, die für die Studierenden aller Leipziger Hochschulen zuständig ist: Sie betreibt Wohnheime und Mensen, bietet psychosoziale Beratung an und kümmert sich im Auftrag des Bundes um die Bewilligung und Auszahlung des BAföG.

Als DSW-Präsidentin ist sie zugleich Vorsitzende des Verbandsrats, der als Aufsichts- und Kontrollgremium fungiert. Sie sei „eine renommierte und über die Hochschulen hinaus bekannte Führungspersönlichkeit“, lobte ihr Vorgänger Postlep seine Nachfolgerin.

Von mwö