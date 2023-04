﻿Vier Stühle und ihre Geschichten: So sitzt man an der Uni Leipzig

Kostenfrei bis 20:30 Uhr lesen

Konzert-Start in der Arena

Am Tag des ersten von fünf Helene-Fischer-Konzerten in Leipzig ist es vor allem kalt. Wahre Fans hat das nicht abgehalten, frühzeitig mit Campingstühlen und guter Laune Stellung vor den Eingängen zu beziehen, um einen möglichst guten Stehplatz in der Nähe ihres Stars zu sichern.