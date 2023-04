﻿Gender-Debatte mit Michael Kretschmer: „Mir bricht kein Zacken aus der Krone“

Leipzig. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bezieht in Kontroversen dieser Tage gern Positionen, die ihm Schlagzeilen bescheren: ob es um die Energiewende, die Russland-Politik oder die Aufnahme Geflüchteter geht. Doch in der hitzigen Debatte um Gender-Gap, Sternchen und Doppelpunkte legt es der CDU-Politiker offenbar nicht darauf an. „Mir bricht kein Zacken aus der Krone“, sagte er am Mittwochabend bei einer Diskussionsrunde über „Gendern in der Hochschule?“ des CDU-nahen Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS), „alle gendergerecht zu adressieren – vor allem in einem Rahmen, in dem ich weiß, dass es vielen wichtig ist.“ In einem mit rund 130 Menschen besetzten Hörsaal der Universität Leipzig ging Kretschmer davon aus. „Bei einem Bergmannszug im Erzgebirge würde ich vielleicht anders formulieren“, betonte er.

Wobei die Sache in diesem speziellen Fall an sich nicht so eindeutig war. Immerhin sammelt der RCDS in einer Kampagne seit zwei Jahren Unterschriften für ein „Recht auf freie Rede – kein Genderzwang an Hochschulen und in Behörden“. Und mit Dorota Wilke saß zudem eine Vertreterin des Vereins Deutsche Sprache auf dem Podium, der eine „Volksinitiative – Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ gestartet hat.

Obergfell: Geschlechtergerechte Sprache gefährdet nicht Meinungsfreiheit

Uni-Rektorin Eva Inés Obergfell begrüßte die Runde und nahm der RCDS-Petition sogleich Wind aus den Segeln. „Einen Zwang kann ich an der Universität Leipzig nicht erkennen“, sagte die Jura-Professorin. „Die Sprache ist frei.“ Der Senat empfehle die Nutzung von Gender-Doppelpunkt und geschlechtsneutralen Begriffen, ja. Eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Aber der Vorwurf, wer auf Gender-Sternchen und dergleichen verzichte, riskiere eine schlechtere Note, sei schlicht nicht durch Fakten gedeckt. „Wollen wir ernsthaft behaupten, dass durch geschlechtergerechte Sprache die Meinungsfreiheit in Gefahr ist?“

Für eine „gewisse Lockerheit“ warb auch der Ministerpräsident. „Ich wünsche mir, dass wir entspannt mit diesem Thema umgehen.“ In der schwarz-grün-roten Koalition habe man sich darauf geeinigt, die weibliche und die männliche Form gleichberechtigt zu verwenden. „Auch wenn es länger dauert: Das ist total legitim.“ Darüber hinaus sehe er ebenso Menschen, die weder Frau noch Mann sind, im Recht, „in der Sprache stattzufinden“, sagte Kretschmer. Erst jetzt kam sein Aber: „Das dritte Geschlecht ist in der Minderheit.“ Von zwei Promille der Bevölkerung sprach der Politiker. „Schulen, Gesetzgeber, der öffentlich-rechtliche Rundfunk – sie müssen auch andere Aspekte berücksichtigen.“ Es dürfe nicht noch schwieriger werden, die Sprache zu erlernen, forderte er. Zudem gerate eine Gesellschaft in Gefahr, wenn größere Gruppen sich nur noch über Telegram und WhatsApp informierten. „Es ist schlecht, wenn sich ein Teil der Bevölkerung abwendet, weil er das Gefühl hat, andere erheben sich über ihn.“

Gendergerechte Sprache: „Nicht ob, sondern wie“

Nicht ob man gendergerecht spreche, sondern wie – „das ist die Frage“, findet Kretschmer. Eine Einschätzung, mit der auch der Uni-Gleichstellungsbeauftragte Georg Teichert leben kann, sagte er. Gleichwohl widersprach er Kretschmer in manchem wichtigen Detail: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss die gesamte Gesellschaft ansprechen.“ Also auch die, die mit der männlichen Form angeblich mitgemeint sind, das aber nicht immer so empfinden. Wie das geschehe, sei die freie Entscheidung der Moderatorinnen und Moderatoren, so Teichert. „Und wie groß muss eine Minderheit sein, damit die Mehrheit sie beachtet?“ Die Annahme, dass nur zwei Promille der Bevölkerung divers sind, bezweifelt Teichert. Die Möglichkeit, sich als divers eintragen zu lassen, gebe es noch nicht so lange.

Dorota Wilke vom Verein Deutsche Sprache bezweifelt indes, dass die Art, wie wir sprechen, viel bewegen kann. „Ein Gender-Sternchen wird die Gesellschaft nicht ändern“, sagte sie. Der Wandel müsse vielmehr von unten ausgehen, damit sich das auf die Sprache durchschlage. „Nicht von oben verordnet“. Hier war es Kretschmer, der widersprach: „Sprache verändert Gesellschaft. Gesellschaft verändert Sprache“, betonte er. „Wir wissen nicht, wo es hinführt.“ Und ans Auditorium gewendet: „Wenn Sie sich nicht für eine gerechtere Sprache einsetzen würden, würde sich gar nichts bewegen.“

Keine wissenschaftliche, sondern eine politische Entscheidung

Wieder war der Gleichstellungsbeauftragte einverstanden: „Zum generischen Maskulinum können und wollen wir nicht zurück“, hob Teichert hervor. „Dafür ist die Gesellschaft zu weit.“ Nun, die Gesellschaft minus mindestens einem Leipziger Linguistik-Professor: So klar wie Sebastian Seyferth erteilte niemand im Hörsaal der „Genderei“, wie er sie nannte, eine Absage. Auch wenn die Empfehlung des Senats zu Doppelpunkt und neutraler Sprache kein Zwang sei: „Sie erzeugt einen Konformitätsdruck“, beklagte er. Die Meinung eines Wissenschaftlers – aber nicht der Wissenschaft: Die linguistische Forschung, die sehr wohl gendersensible Sprache einfordert, ist vielfältig. Teichert: „Wissenschaftlich lässt sich das nicht lösen. Es ist eine politische Entscheidung.“

Kann es da vielleicht helfen, wenn ein politischer Entscheider gleich neben einem sitzt? Seit zwei Jahren versuche er vergeblich, genderneutrale Toiletten an der Uni Leipzig einzurichten, erwähnte Teichert. Doch der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, der die Uni-Gebäude verwaltet, stelle sich quer. „Kein Problem, kein Ding“, entgegnete Kretschmer. „So etwas räumt man einfach weg, dann ist es erledigt.“ Er versprach, sich darum zu kümmern. „Wenn Sie das schaffen, dann kriegen Sie sogar meine Stimme“, witzelte Teichert. Es wäre womöglich sogar eine Schlagzeile wert: „Kretschmer setzt Uni-Klo für das dritte Geschlecht durch.“