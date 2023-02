In ihrem neuen Hygienekonzept verabschiedet sich die Universität Leipzig allgemein von der Maskenpflicht. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Die Uni Leipzig hat die Maskenpflicht in ihren Gebäuden nun aufgehoben.

Uni Leipzig verzichtet auf Maskenpflicht in ihren Gebäuden – es gibt aber Ausnahmen

Leipzig. Während in vielen Bereichen des Lebens die Maskenpflicht schon längst gefallen ist, etwa beim Bahnfahren und Einkaufen, gehörte der obligatorische Mund-Nasen-Schutz für Studierende der Universität Leipzig bisher noch zum Alltag dazu. Doch damit ist nun Schluss: Die Uni hat ein neues Hygienekonzept veröffentlicht, welches seit Donnerstag in Kraft ist.

Demnach entfällt an der Hochschule nun auch die Maskenpflicht innerhalb der Gebäude. Allerdings wird weiterhin empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um das Infektionsrisiko zu minimieren – besonders in den Bibliotheken und Lehrräumen. Außerdem sollte die Corona-Warn-App genutzt werden, damit Kontakte zu infizierten Personen besser nachvollzogen werden können. Die Uni weist in ihrem aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzkonzept auch darauf hin, dass alle Räume regelmäßig zu lüften sind.

Pflicht ist die medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske) weiterhin in den Hochschulambulanzen.