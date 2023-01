﻿Uni Leipzig: Studierende fordern mehr Bafög und Tarifverträge

Sie duschen in der Sportfakultät und wärmen sich in der Uni-Bibliothek auf, um ihre Nebenkosten zu schonen: Auf einer Vollversammlung haben Studis der Uni Leipzig einen Forderungskatalog an Bund, Freistaat und Uni-Leitung erstellt.

Leipzig. Sie verbringe ihre Tage im Winter meistens komplett in der Uni-Bibliothek, sagt eine Studentin, die irgendwo links im Hörsaal sitzt. Nicht allein um zu lernen, fügt sie an, „nein, um zu Hause nicht heizen zu müssen“. Ein junger Mann aus der siebten Reihe meldet sich. „Ich dusche seit Semesterbeginn nur noch in der Sportfakultät“, gibt er zu. „Das wird mir bei der Wasserrechnung helfen“, hofft er.

Die Studierenden der Universität Leipzig haben sich am Mittwochnachmittag zu einer Vollversammlung getroffen, um sich über die Auswirkungen der Energiekrise und der Inflation auszutauschen – und Forderungen an die Politik und die Uni-Leitung zu stellen. Freilich kommen zu so einem Anlass nicht annähernd die 30.000, die eingeschrieben sind. Aber der Audimax war mit schätzungsweise 500 jungen Menschen immerhin bestens gefüllt. Die Studi-Gruppe der bundesweiten Protest-Plattform „Genug ist genug“ hatte im Vorfeld mehr als 1000 Unterschriften gesammelt, um das Treffen einberufen zu können.

„Die Sorge ist groß, dass neben den Mensa-Preisen und Wohnheim-Mieten auch die Semesterbeiträge bald steigen“, erklärte Karla Zierold der Menge. Die 23-jährige Politik-Studentin gehört zur „Genug ist genug“-Studi-Gruppe. Mitstreiterin Johanna Schönborn, 26 und Psychologie-Studentin, sprach von zwei Millionen Euro, die dem Leipziger Studentenwerk als Betreiber von Mensen und Wohnheimen wegen der Kostensteigerungen fehlten. „Die unlogische Konsequenz: Wir als Studierende müssen die Inflation ausgleichen, obwohl wir das Geld schlicht nicht haben.“

Bafög unabhängig vom Elternhaus

Mit den Unterschriften hatte die Initiative auch Forderungen abgefragt und in vier konkrete Punkten zusammengefasst, an denen die Vollversammlung einige Änderungen vornahm und fünf Spiegelstriche daraus machte. Erstens fordern die Studierenden vom Bund, den Zugang zum Bafög zu erleichtern, die Fördersumme auf das steuerliche Existenzminimum anzuheben, unabhängig von der Staatsangehörigkeit und vom Elternhaus zu gewähren und die Regelstudienzeit, in der ein Bafög-Anrecht besteht, an tatsächliche Durchschnittszeiträume anzupassen. Ein Antrag auf Bafög ohne Enddatum erhielt dagegen keine Mehrheit.

Zweitens verlangt die Vollversammlung vom Freistaat Sachsen, den Hochschulen und Studierendenwerken mehr Mittel zuzuweisen, damit Wohnheim-Mieten, Mensa-Preise und Semesterbeiträge nicht steigen, und Studierenden in Not aus einem Härtefallfonds zu helfen. Die dritte Forderung richtet sich an die Uni-Leitung: Ein Tarifvertrag für studentische Beschäftigung müsse her; generell dürfe die Uni nicht am Personal sparen. Viertens müsse die Uni-Leitung nachweisen, wie sie sich für die Forderungen einsetze. Und fünftens einigte man sich darauf, die Bundesregierung zu Tempo bei der Auszahlung der beschlossenen Energiepreis-Pauschale von 200 Euro zu drängen.

„Viele halten uns Studierende für privilegiert“, sagte Roman Behrends, Sozialreferent im Studierendenrat. „Und ja, vielleicht machen manche von uns später Karriere. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt im Luxus leben.“ Und auch nicht „in einem abgekapselten Raum“, betonte Karla Zierold. Die Initiative „Genug ist genug“ hat ihre Wurzeln in mehreren Gewerkschaften – und so erklärten die Studierenden am Ende noch, dass sie die Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe bei ihren aktuellen Forderungen unterstützen.