﻿Gemeinsam zu Forschungsmillionen: Uni Leipzig will Exzellenz-Standort werden

Leipzig. Dürre, Waldsterben, Artenschwund – Krieg, Pandemie, Umweltkatastrophen – Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes. Trotz der großen Menschheitsprobleme, deretwegen sich das „Leipzig Science Network“ laut Programmblatt am Mittwochnachmittag im Botanischen Garten getroffen hat, erwecken die etwa 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plus Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) einen fröhlichen Eindruck. Denn gleichzeitig liegt Aufbruchsstimmung in der Luft: „Wir sind hier“, begrüßt Uni-Rektorin Eva Inés Obergfell die Runde, „damit wir Sie mitnehmen können auf unsere Reise hin zu drei exzellenten Forschungsvorhaben“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit anderen Worten: Die Universität Leipzig möchte endlich mit einem Exzellenz-Antrag Erfolg haben. Die Niederlage von 2018, als ein Adipositas-Vorhaben vor der letzten Hürde doch noch an einer Expertenkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) scheiterte, ist verdaut. Nun gilt es, die Kräfte zu bündeln. 2025 werden neue Exzellenz-Cluster gekürt. Es geht um Deutschlands lukrativste Forschungsförderung: Bund und Länder haben für den Zeitraum von 2026 bis 2032 jährlich 539 Millionen Euro reserviert, die sich auf 70 Projekte verteilen werden. „In der besten aller Welten“, frohlockt der Leipziger Uni-Meteorologe Johannes Quaas im Botanischen Garten, „sind wir mit drei Clustern dabei“.

Drei Leipziger Exzellenz-Ideen

Um das zu erreichen, muss zunächst Quaas mit seinem Team am kommenden Dienstag die erste Hürde meistern. Die Skizze ihres Projekts „Breathing Nature“, die sie wie alle Bewerber bis Ende Mai eingereicht haben, muss mündlich verteidigt werden. Die Fragen, die Wissenschaftler aus Leipzig, Jena und Halle in den nächsten Jahren beantworten wollen, lauten: Wie verstärken sich Klimawandel und Biodiversitätsverlust gegenseitig? Und wie kann der Mensch die Abwärtsspirale aus Dürre, Waldsterben und Artenschwund aufhalten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die beiden anderen Leipziger Exzellenz-Ideen werden bis Mitte November noch dran sein, zunächst ihre Skizzen in die nächste Runde zu hieven. Kulturhistoriker Matthias Middell leitet ein Cluster aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Unis Leipzig und Halle sowie sieben außeruniversitärer Forschungsstätten, die sich der „globalen Multikrise“ widmen wollen: In Politik und Medien habe die jüngste Erfahrung von Krieg, Pandemie, Umweltkatastrophen „den Optimismus der Globalisierungserzählung der 90er-Jahre weggewischt“, so der Professor. Aber ist diese „Multikrise“ historisch wirklich so einzigartig? Und wie schafft die Weltgesellschaft angesichts „neuer globaler Dynamiken“ den Weg heraus?

Fachgrenzen behindern die Forschung

Im dritten Projekt möchte die Leipziger Uni-Medizin zusammen mit zwei Kliniken und fünf außeruniversitären Forschungshäusern herausfinden, wie Ärztinnen und Ärzte Stoffwechsel-Erkrankungen gezielter heilen können. Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes: Manche Menschen tragen von Geburt an ein höheres Risiko als andere. Und nicht jede Therapie schlägt bei jedem Menschen an. Ein Medikament dürfe nicht nur im statistischen Durchschnitt wirken, vielmehr zähle, dass der einzelne Patient die passende Behandlung erhalte, fordert Michael Stumvoll, Leiter eines Forschungsclusters, das in ein Metabolismus-Zentrum münden soll. „Die öffentliche Forschung muss ein neues Prinzip entwickeln“, so der Professor, solange sich die private Pharmaindustrie daraus keine Rendite verspreche.

Fröhlich trotz desolater Weltlage: Mitglieder des „Leipzig Science Network“ im Botanischen Garten der Uni Leipzig. © Quelle: André Kempner

Langer Weg bis zur finalen Entscheidung

In der deutschen Wissenschaftslandschaft ist bekannt, dass Exzellenz-Jurys ihr Augenmerk auf fächer- und institutionsübergreifende Strategien legen. Denn die Fachgrenzen, die vielfach noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, gelten als Hindernisse, um die großen Probleme der Gegenwart zu lösen. Wenn Uni-Rektorin Obergfell auf den ersten Kilometern des Bewerbungsmarathons, der erst im Mai 2025 zu einer finalen Entscheidung führen wird, nun das „Leipzig Science Network“ ins Boot holt, erinnert das an das Dresdner Erfolgsrezept.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Landeshauptstadt hatte man schon 2010 die Forschungsallianz „Dresden-Concept“ gegründet, um gemeinsam mehr Gewicht zu entfalten. Während die Uni Leipzig stets leer ausging und an der TU Chemnitz immerhin von 2012 bis 2019 die Fäden eines Leichtbau-Clusters zusammenliefen, erhielt die TU Dresden 2012 die Zusage für gleich zwei Exzellenz-Initiativen. 2018 wurden diese verlängert und drei weitere Cluster kamen hinzu. Damit zählt die TU zum erlauchten Kreis von bundesweit zehn Hochschulen sowie einem Verbund, die den Titel „Exzellenz-Universität“ tragen.

Exzellenz-Standort würde viele Türen öffnen

Es geht dabei nicht nur um jede Menge Forschungsgeld. Die verlässliche Förderung zieht Wissenschaftskoryphäen aus aller Welt an. In Dresden setzte sich 2012 etwas in Gang, das man auf Englisch „Virtuous Circle“ nennt, quasi das Gegenteil eines Teufelskreises. „Die Exzellenz hat eine hohe Veränderungsdynamik und einen Innovationsschub ausgelöst“, wirbt die TU in einer Image-Broschüre. „Unsere Universität ist interdisziplinärer und internationaler geworden.“ Leuchttürme zeichnen sich freilich dadurch aus, dass es drumherum nicht ganz so hell strahlt. Doch Leipzig will heraus aus dem Schatten.

Lesen Sie auch

„Ein Exzellenz-Standort öffnet Türen für Neugierige, für junge Talente, für Unternehmen auf der Suche nach Innovationen“, betont Uni-Rektorin Obergfell. Sie spricht nicht im Konjunktiv: „Ein Erfolg in der Exzellenz-Strategie trägt dazu bei, Leipzig als Wissenschaftsstandort national und international bekannt zu machen. Wir werden alle davon profitieren.“ Aber sie sagt auch: „Wir können es nur gemeinsam schaffen.“ Erst 2018, acht Jahre später als in Dresden, haben sich die Leipziger Hochschulen und außeruniversitären Forschungsstätten zum „Leipzig Science Network“ zusammengeschlossen. Seit 2022 ist auch die Stadt Leipzig Mitglied.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Denn Wissenschaft ist auch Stadtentwicklung“, begründet Stadtoberhaupt Jung. Klimawandel, Biodiversität, Multikrise, Gesundheit: „Die hochaktuellen und existenziellen Fragen der Menschheit, denen sich die drei Cluster-Skizzen widmen, bestimmen auch mein Handeln als Oberbürgermeister.“ Und weiter: „Die Beteiligung der Universität Leipzig an der Exzellenzstrategie ist von großer Bedeutung für uns. Denn wenn es der Wissenschaft gut geht, dann geht es uns ebenfalls gut.“ Wer hätte gedacht, dass sich aus den großen Menschheitsproblemen von Dürre bis Diabetes so viel Zuversicht ziehen lässt?

LVZ