﻿Leipzig hat besondere Verantwortung für schwer kranke Tiere

Die Kürzung der Notdienste an der Kleintierklinik der Universität Leipzig muss schleunigst rückgängig gemacht werden, fordert Jens Rometsch in seinem Kommentar. Die Einrichtung habe eine Verantwortung für schwer kranke Tiere weit über Sachsen hinaus – und für eine umfassende Ausbildung der Studierenden.

Leipzig. Die Einschränkung der Notdienste an der Kleintierklinik der Universität Leipzig muss schleunigst rückgängig gemacht werden. Sachsens Landesregierung hat dem Tierwohl hohe Priorität eingeräumt. Es wäre das genaue Gegenteil, wenn ab Februar nur noch zwei private Kliniken im ganzen Freistaat 24-Stunden-Dienste anbieten: in Panitzsch und in Crimmitschau. Ausgerechnet die am besten ausgestattete Tierklinik in Sachsen darf sich nicht aus dem System zurückziehen müssen.

Gleich ob Hund, Katze, Maus, Kaninchen oder Meerschwein – bei jeder Notfall-Behandlung werden der doppelte Gebührensatz plus 50 Euro Sondergebühr fällig. Angesichts dieser Kosten beanspruchen Tierhalter den Notdienst für ihre Schützlinge sicher nicht leichtfertig. Trotzdem war er schon bisher oft stark überlaufen, stundenlange Wartezeiten für die Patienten keine Seltenheit.

Medizinische Versorgung als Glücksspiel

Wenn jetzt noch die Uni ausfällt, droht der Zugang zur optimalen medizinischen Versorgung ein Glückspiel zu werden. Obendrein leidet die Ausbildung an der Veterinärmedizinischen Fakultät. Wo sonst sollen die Studierenden lernen, wie man Tieren in lebensbedrohlichen Lagen am besten helfen kann – wenn nicht im Notdienst?

In Deutschland gibt es nur sechs Studienstandorte für Tiermedizin: Berlin, Hannover, Gießen, München, Freising und eben Leipzig. Daraus folgt eine besondere Verantwortung.