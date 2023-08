﻿Besser als künstliche Ernährung: Uniklinik Leipzig betreibt Deutschlands größte Frauenmilchbank

Leipzig. Jonathan und Martha liegen noch auf der Intensivstation, aber sie haben sich schon gut erholt. Am 31. Juli mussten die zweieiigen Zwillinge am Uniklinikum Leipzig (UKL) in der 31. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Die beiden waren sehr unterschiedlich entwickelt: Jonathan wog 1765 Gramm – Martha bloß 870. Nur mit Hilfe von gespendeter Milch konnten die Frühchen aufgepäppelt werden, denn ihre Mutter Kristina Fischer hatte anfangs noch keine eigene. „Super, dass es hier die Frauenmilchbank gibt“, zeigt sich die 33-Jährige dankbar. Auch Dr. Corinna Gebauer ist erleichtert. „Die Spendermilch war für die beiden sehr wichtig“, sagt die Oberärztin der Neonatologie und Ärztliche Leiterin der Frauenmilchbank am UKL.

Muttermilch ist für Babys das Beste – für Frühchen kann sie sogar der entscheidende Vorteil beim Kampf ums Überleben sein. Die Frauenmilchbank am UKL besteht seit 1951; heute ist sie mit rund 50 Spenderinnen und jährlich 1000 bis 1200 Litern verarbeiteter Spendermilch bundesweit die größte ihrer Art. Mit ähnlich großen Mengen geht sonst nur noch die Charité in Berlin um.

Dr. Corinna Gebauer, Ärztliche Leiterin der Frauenmilchbank, an einem Kühlschrank. © Quelle: Björn Meine

Das Konzept der Amme

Frauenmilchbanken basieren im Grunde auf dem Konzept der Amme, die fremde Säuglinge stillt. Eine Idee, die schon die Ägypter kannten. Als 1898 das weltweit erste Säuglingsheim in Dresden-Johannstadt gegründet wurde, lag die Sterblichkeit noch bei 42 Prozent. Die Quote konnte auf 23 Prozent gesenkt werden, nachdem man sieben Ammen eingestellt hatte, wie Jobst Henker berichtet, Professor für Kinder- und Jugendmedizin in Dresden. 1911 wurde eine erste Milchsammelstelle in Wien gegründet, in Deutschland 1919 in Magdeburg. Bis 1944 gab es rund 50 solcher Institutionen – doch nur in der DDR hielten sich 60 Einrichtungen bis Ende der 1980er. Anders als in der alten Bundesrepublik wurden Milchbanken dort staatlich gefördert. „Die Auswahl an künstlicher Babynahrung war hier nicht so groß, und es konnte auch nicht genug produziert werden“, erläutert Corinna Gebauer.

Nach der Wende gingen aber auch in Ostdeutschland die meisten Einrichtungen vom Netz. „Eine Milchbank kostet Geld“, berichtet die Kinderärztin, „die Krankenkassen bezahlen die Ernährung mit Spendermilch nicht.“ Rund 60 Euro kostet ein Spendenliter wegen aufwändiger Logistik und Kontrollen das UKL. 2010 gab es in Ostdeutschland nur noch zehn Frauenmilchbanken; und der Westen war weiter ein großer weißer Fleck auf der Landkarte. „In Leipzig hatten wir Glück, dass es weiter ging“, meint Gebauer.

Schwester Ingrid bei der Zubereitung. © Quelle: Björn Meine

Mehr als 300 Inhaltsstoffe und lebende Abwehrzellen

Das UKL sollte damit richtig liegen, denn zu den historischen Erfahrungen kamen in den vergangenen 15 Jahren immer mehr deutliche Forschungsergebnisse. Auch wissenschaftlich ist heute klar belegt: Muttermilch ist für Babys im Vergleich zur künstlichen Nahrung die deutlich bessere Alternative. Man kann sie nicht nachbauen – selbst das beste Milchpulver kommt nicht annähernd ans Original. „Es ist eine biologisch aktive Substanz mit mehr als 300 Inhaltsstoffen“, erläutert Gundela Pissoke, leitende Schwester der Frauenmilchbank. Der Zaubertrank der Natur enthält lebende Abwehrzellen, Antikörper zum Schutz des Darms sowie Enzyme, die die Verdauung erleichtern.

Für Frühchen, deren Mütter noch nicht genügend Milch produzieren, ist Spendermilch ein klarer Überlebensvorteil, betont Corinna Gebauer. Bei Martha und Jonathan, den beiden Frühgeborenen von Kristina Fischer, war das auch so.

Blick in einen Kühlschrank mit Säuglingsnahrung. © Quelle: Björn Meine

Leipzig als Vorbild

Die bei unreifen Neugeborenen sehr gefürchtete nekrotisierende Enterokolitis, eine Darmentzündung, ist mit einer hohen Sterblichkeit verbunden – doch wenn die Frühchen Muttermilch bekommen, sinkt das Risiko der Erkrankung deutlich. Auch die bronchopulmonale Dysplasie, eine chronische Lungenerkrankung von Frühchen, sowie Netzhautschäden am Auge treten seltener auf. Studien belegen zudem: Die neurologische Entwicklung ist besser, das Risiko späterer Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie von Diabetes und Adipositas niedriger. Die Gründe dafür, dass es bundesweit heute wieder 40 Frauenmilchbanken gibt, liegen also auf der Hand. Die Zahl der Einrichtungen wächst weiter, und Hospitanten aus Kliniken, die einen Aufbau planen, kommen immer mal wieder nach Leipzig, um sich anzusehen, wie das Ganze funktioniert.

Nämlich so: Mütter, die mehr Milch als nötig produzieren, stellen überschüssige Mengen zur Verfügung – meistens sind das Frauen, die sich nach der Geburt gerade am UKL aufhalten. Aber auch Abgaben von Zuhause sind möglich. „Oft weisen Hebammen und die Schwestern in anderen Kliniken auf die Möglichkeit hin“, erklärt Corinna Gebauer. Zuerst werden zwei Milchproben mikrobiologisch getestet und das Blut der Spenderin untersucht – unter anderem auf Hepatitis B und C, HIV und Syphillis. Die Kontrollen werden nach drei und sechs Monaten wiederholt.

Eine Anlage zur Pasteurisierung. © Quelle: Björn Meine

Jede Spende wird getestet

Wenn mit der Spenderin alles okay ist, kann es losgehen – die Milch kommt unter Einhaltung der Kühlkette ins UKL. Hier wird jede Flasche mikrobiell getestet. Absolut unbedenkliche Milch wird roh verfüttert, weil sie in diesem Zustand die meisten wertvollen Bestandteile enthält. Wenn irgendwas nicht ganz passt, geht es in die Pasteurisierung, mit der Keime abgetötet werden. Manchmal muss die Milch nach der Untersuchung aber auch weggeworfen werden. Chargen, die den Test bestanden haben, kommen in die Kühlung oder zur Langzeitlagerung in den Gefrierschrank. Vor der Verfütterung wird jede Portion nach ärztlicher Anordnung individuell zubereitet. Dabei variiert nicht nur die Menge; für manche Kinder wird die Nahrung auch mit bestimmten Zusätzen ergänzt. Um all diese Aufgaben kümmert sich ein Team aus vier Voll- und zwei Teilzeitkräften – Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Diätassistentinnen.

Die Spendermilch wird nach Prioritäten vergeben: Zuerst sind Frühgeborene wie Martha und Jonathan an der Reihe sowie kranke Neugeborene, die stationär am UKL behandelt werden. Wenn genug da ist, werden auch andere Kliniken beliefert. Engpässe, mit denen es zum Beispiel die Frauenmilchbank in Greifswald gerade zu tun hatte, sind in Leipzig derzeit kein Thema. Aber auch hier gibt es immer mal wieder Phasen, wo es knapp wird. Umso schöner ist es für Corinna Gebauer, wenn sie erleben kann, wie Mütter, die anfangs nicht genügend eigene Milch haben, erst Spenden für ihr eigenes Kind bekommen – und später dann oft selbst etwas abgeben.

Gute Chancen dank Spendermilch

Jonathan und Martha, die beiden Frühchen auf der Neonatologie in der Liebigstraße, haben auch dank der Spendermilch ordentlich an Gewicht zugelegt. Wenn alles klappt, können sie mit ihrer Mutter bald auf die Normalstation verlegt werden.

