Uniklinik Leipzig entschlüsselt den Krebs - der Sonntag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es ist für Betroffene und Angehörige noch immer eine Schockdiagnose: Krebs, Aber, und das wäre dann auch die gute Nachricht, es ist in vielen Fällen kein Grund zum Verzweifeln mehr. Denn nicht nur in Leipzig gibt es profunde Team mit medizinischen Experten, die mit ihren Behandlungsmethoden den Krebs in die Mangel nehmen, indem sie ihn entschlüsseln. Das Uniklinikum Leipzig (UKL) hat seit 2012 den Krebs-Informationstag im Veranstaltungsprogramm, um Patienten und Angehörigen die Ängste vor dieser Krankheit zu nehmen und über Erfolge zu berichten. Am Wochenende war es wieder soweit und das Angebot wurde rege genutzt. Björn Meine, unser Reporter und Experte für alle medizinischen Themen, war mit dabei und hat sich über die neuesten Behandlungsmöglichkeiten und OP-Trends genau informieren lassen. Seinen Bericht finden Sie hier.

Krebs-Informationstag am Uniklinikum Leipzig: Labor-Chef Dr. Michael Cross erklärt die Abläufe im Forschungslabor des UKL. © Quelle: Dirk Knofe

Immer weiter hätten sich die Therapien in den vergangenen Jahrzehnten verbessert, lautet dabei das Fazit von Professor Florian Lordick. Der Direktor des Universitären Krebszentrums Leipzig (UCCL) und Vorstandschef des Mitteldeutschen Krebszentrums verwies darauf, dass Operationen bei Standardtherapien zwar noch eine wichtige Rolle spielen, doch die Techniken dabei seien heute viel ausgefeilter. Zudem, so berichtet unser Reporter, wurden ganz neue Therapieformen vorgestellt. Enorme Fortschritte gibt es auch bei den Immuntherapien. Die vielen Leipziger und Leipzigerinnen, die beim Info-Tag im UKL dabei waren, konnten dann auch mit der Gewissheit nach Hause gehen, dass in ihrer Stadt die Spitzenmedizin im Kampf gegen Krebs erstklassig aufgestellt ist.





Bild des Tages

Überraschungs-DJ beim Spinnerei-Rundgang in Leipzig: In der Nacht zum Sonntag legte Star-Schauspieler Lars Eidinger (u.a. "Babylon Berlin", "25 km/h", "Nahschuss") in der Werkschauhalle auf. Die Gäste waren begeistert, die wildeste Party der Stadt dauerte bis zum Morgengrauen. © Quelle: Dirk Knofe

Kultur-Reporter Jürgen Kleindienst hat den Spinnereirundgang, die neuesten Ausstellungen und den Super-Coup mit Lars Eidinger genau verfolgt - hier finden Sie seinen Bericht.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Gasversorgung gekappt: Ein Senioren-Ehepaar aus Leipzig-Paunsdorf ist mit dem Nerven am Ende. Grund: Ihr Netzbetreiber hat die Gasversorgung eingestellt. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht - Ein Senioren-Ehepaar aus Leipzig-Paunsdorf ist mit dem Nerven am Ende. Grund: Ihr Netzbetreiber hat die Gasversorgung eingestellt. Was das bedeutet und wie es jetzt weitergeht - Reporter Andreas Tappert hat in diesem brisanten Fall recherchiert.

Ende gut, alles gut: Der Leipziger Alpenverein atmet auf: Die von ihm betriebene Sulzenauhütte (2991 Meter) im Stubaital (Tirol) ist nach einem Rettungseinsatz wieder erreichbar. Zuvor hatte eine Flutwelle die Brücke zerstört. Der Leipziger Alpenverein atmet auf: Die von ihm betriebene Sulzenauhütte (2991 Meter) im Stubaital (Tirol) ist nach einem Rettungseinsatz wieder erreichbar. Zuvor hatte eine Flutwelle die Brücke zerstört. Reporter André Böhmer berichtet über die Hintergründe.

Gohlis als Kunstwerk: Der beliebte Leipziger Stadtteil war am Samstagabend eine einzige Galerie. Rund 6000 Besucher staunten bei der Nacht der Kunst über 250 Künstler, die an 52 Stationen für Vielfalt sorgten,. Der beliebte Leipziger Stadtteil war am Samstagabend eine einzige Galerie. Rund 6000 Besucher staunten bei der Nacht der Kunst über 250 Künstler, die an 52 Stationen für Vielfalt sorgten,. Reporter Björn Meine und Fotograf Dirk Knofe haben das Flair eingefangen

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Eröffnung 1: Die Porsche-Erlebniswerkstatt in der VDI-Garage (Karl-Heine-Straße 97) wird u. a. mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in Betrieb genommen.

Eröffnung 2: Der Bürokomplex „LEJ Campus“ am Flughafen Leipzig/Halle wird übergeben. Sachsens Regierungschef Kretschmer ist auch in Schkeuditz mit dabei.

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche

Herzlichst wie immer, Ihr André Böhmer, Reporter für Wirtschaft

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ