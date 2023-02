Fehlalarm löst Feuerwehreinsatz an der Leipziger Uni-Klinik aus

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Leipziger Feuerwehr rückten am Freitag zur Universitätsklinik in der Liebigstraße aus. Dort wurde ein Brand gemeldet.

Fehlalarm: Mehrere Einsatzfahrzeuge der Leipziger Feuerwehr rückten am Freitag zur Universitätsklinik in die Liebigstraße aus.

Leipzig. Dass am Leipziger Universitätsklinikum Blaulicht blinkt, ist keine Seltenheit. Dass gleich mehrere Feuerwehrfahrzeuge dafür verantwortlich sind, jedoch schon. Am Freitagmittag ist in der Klinik in der Liebigstraße ein Brand gemeldet worden. Dieser stellte sich nach Informationen der Feuerwehr jedoch als Fehlalarm heraus.

Dennoch sind am Mittag gleich mehrere Fahrzeuge der Leipziger Feuerwehr ausgerückt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch keine Brand- oder Rauchentwicklung feststellen, erklärte ein Sprecher der Leitstelle am Abend.