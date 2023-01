﻿Uniklinik Leipzig ist europaweiter Vorreiter im Kampf gegen Blutkrebs

Als erstes Klinikum in ganz Europa können am Uniklinikum Leipzig (UKL) alle zugelassenen Car-T-Zell-Therapien angewandt werden. Die neuen und individuellen Medikamente arbeiten zielgenau und gelten als neueste Arzneimittel-Generation im Kampf gegen verschiedene Formen von Blutkrebs.

Leipzig. Bei der Behandlung hämatologischer Krebserkrankungen ist die Forschung in den vergangenen Jahren große Schritte vorangekommen. Längst werden neue Therapien auch in der Klinik angewandt. Von den so genannten Car-T-Zellen versprechen sich viele Mediziner den größten Nutzen – bis hin zum langfristigen Ersatz der immer noch mit vielen Ängsten verbundenen und oft sehr kräftezehrenden Chemotherapie. Bei einer Car-T-Zell-Therapie werden Immunzellen aus dem Blut entnommen, im Labor gentechnisch so umprogrammiert, dass sie Krebszellen zerstören, und dann per Infusion verabreicht. Das Uniklinikum Leipzig (UKL) spielt bei der Anwendung dieser Therapie eine führende Rolle.

UKL kann alle Zelltherapien einsetzen

Als erstes Krankenhaus in Europa habe man alle zugelassenen Medikamente dieser Art zur Verfügung, wie das UKL mitteilt. Noch im Januar sollen alle nötigen Zertifikate vorliegen. Die sind Voraussetzung für die komplexe und aufwändige Behandlung und werden erst nach zahlreichen Trainings und strengen Kontrollen durch das Paul-Ehrlich-Institut oder den Medizinischen Dienst der Krankenkassen vergeben. „Die letzten dieser Audits fanden am 20. Dezember statt und wir haben alles bestens bestanden“, erklärt Dr. Vladan Vucinic, Oberarzt für Hämatologie und Zelltherapie am UKL.

Eigene Abwehrzellen als Basis

Die Therapie nutzt als Ausgangsstoff eigene Abwehrzellen, die direkt aus dem Blut des Erkrankten herausgewaschen und zur genetischen Umprogrammierung an den Präparathersteller weitergegeben werden. Dort werden die Immunzellen so manipuliert, dass sie zielgerichtet gegen einen ganz bestimmten Tumor vorgehen, nachdem sie den Patienten am UKL wieder zugeführt wurden.

Schon 80 Patienten behandelt

"Erstmals bei einem Patienten angewendet haben wir eine solche Therapie, deren Herstellungskosten bei etwa 300 000 Euro liegen, im Juni 2019. Mittlerweile sind es genau 80", sagt Oberarzt Vucinic. In Kooperation mit dem Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie (Izi) und dem Institut für Klinische Immunologie am UKL laufen derzeit mehrere Forschungsprojekte zum Thema.

Car-T-Zell-Therapien und ihre Anwendungsbereiche Übersicht über alle zertifizierten Präparate (Handelsname, Wirkstoff) und ihre Anwendungsbereiche Tisagenlecleucel (Kymriah): therapieresistente oder wiederkehrende B-akute lymphatische Leukämie im Alter bis 25 Jahren, follikuläres Lymphom (Non-Hodkin-Lymphom) nach zwei vorherigen Therapielinien, aggressive B-Zell-Lymphome nach zwei vorherigen Therapielinien. Axicabtagene ciloleucel (Yescarta): aggressive B-Zell-Lymphome ab der zweiten Therapielinie, follikuläres Lymphom (Non-Hodkin-Lymphom) nach drei vorherigen Therapielinien. Brexucabtagene autoleucel (Tecartus): Mantelzelllymphom nach zwei vorherigen Therapielinien, therapieresistente oder wiederkehrende B-akute lymphatische Leukämie bei erwachsenen Patienten (älter als 26 Jahren). Lisocabtagene maraleucel (Breyanzi): aggressive B-Zell-Lymphome nach zwei vorherigen Therapielinien. Idecabtagene vicleucel (Abecma): Multiples Myelom nach mindestens drei vorherigen Therapielinien. Ciltacabtagene autoleucel (Carvykti): Multiples Myelom nach mindestens drei vorherigen Therapielinien.

