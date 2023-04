﻿Leipziger Mediziner kritisiert Idee der Notaufnahmegebühr

Professor André Gries übt scharfe Kritik am Vorschlag für eine Notaufnahmegebühr von Dr. Andreas Gassen. Der Chef der Notaufnahme an der Uniklinik Leipzig wirft dem Kassenärztechef Populismus vor.

Leipzig. Die von Kassenärztechef Andreas Gassen vorgeschlagene Gebühr für Notaufnahmen kommt bei Leipziger Rettungsmedizinern nicht gut an. Nachdem sich bereits Dr. Robert Stöhr, Leiter der Notaufnahme am Leipziger Diakonissenkrankenhaus, skeptisch geäußert hatte, kommt aus dem Uniklinikum Leipzig (UKL) noch schärfere Kritik. Professor André Gries, Leiter der Zentralen Notfallaufnahme am UKL, wirft Gassen Populismus vor.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hatte vorgeschlagen, Patienten, die eine Ambulanz aufsuchen, ohne vorher mit der Leitstelle telefoniert zu haben, künftig zur Kasse zu bitten. Hintergrund sind die oft überfüllten Notaufnahmen in Kliniken. Wer selbst in die Ambulanz gehen könne, sei oft kein Notfall, so Gassen.

Das sieht André Gries anders. In einer Leipziger Studie habe man nachgewiesen, dass jeder sechste Patient, der zu Fuß in eine Ambulanz komme, stationär aufgenommen werde, so Gries. Die Notaufnahmen seien nicht überlaufen, weil dort in Größenordnungen Patienten auftauchen würden, die dort nicht hingehörten. „Das ist Populismus – viele kommen in die Notaufnahme, weil es keine Alternative gibt“, sagt Gries und ergänzt: Bis zu 60 Prozent der Patienten, die von Hausärzten in die Klinik eingewiesen würden, nehme man nicht stationär auf. Gries ist auch gegen eine Gebühr, weil sie die sozial Schwächeren treffen würde.