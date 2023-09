﻿Uniklinik Leipzig: Letzter Jahrgang beendet Hebammen-Lehre an Fachschule

In Leipzig endet eine Ära: 19 Hebammen haben ihre Ausbildung an der Medizinischen Berufsfachschule der Uniklinik Leipzig abgeschlossen. Sie sind die letzten ihrer Art – die Lehre wird durch ein Studium abgelöst.

Leipzig. Kehrtwende nach rund 200 Jahren Hebammen-Ausbildung in der Messestadt: Am Mittwoch wurde der letzte Jahrgang verabschiedet, der seine Lehre an der Medizinischen Berufsfachschule (MBFS) der Uniklinik Leipzig (UKL) absolviert hat. 19 neue Hebammen nahmen ihre Zeugnisse entgegen.