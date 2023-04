Rettungshubschrauber landet mitten auf der Kreuzung – Polizei sperrt Bereich ab

Ein Rettungshubschrauber, der auf dem Weg zur Uniklinik war, landete am Donnerstag auf der Kreuzung Johannisallee/ Liebigstraße. Doch warum nicht auf dem Heliport?

Am Donnerstag landete ein Rettungshubschrauber auf der Straße anstatt auf dem Heliport der Leipziger Universitätsklinik. (Symbolbild)

Leipzig. Ein Rettungshubschrauber an der Leipziger Universitätsklinik ist keine Seltenheit. Dass dieser jedoch auf der Straße statt auf dem dafür vorgesehenen Heliport abgestellt wird, schon. Genau so kam es am frühen Donnerstagnachmittag, als ein Helikopter mitten auf der Kreuzung Johannisallee/Liebigstraße landete. Das bestätigte ein Sprecher des Lagezentrums der Leipziger Polizei gegenüber der LVZ.

Wie Tag24 berichtete, soll ein Kran den Zugang zur Landefläche der Uniklinik blockiert haben. Wegen der Arbeiten sei der Heliport noch bis in den Abend gesperrt gewesen, heißt es weiter.

Der Helikopter sei gegen 14 Uhr auf der Kreuzung Johannisallee/Liebigstraße gelandet, so der Sprecher des Lagezentrums. Bereits 20 Minuten später flog die Maschine wieder davon. Im Zuge der Landung wurde die Johannisallee bis 14.30 Uhr voll gesperrt.