Leipziger Uniklinik schlägt Alarm: „Nur im Notfall in die Klinik kommen“

Leipzig. Bitte nur im absoluten Notfall in die Notaufnahme kommen: Mit diesem Appel richtet sich André Gries, Leiter der Zentralen Notaufnahme der Leipziger Uniklinik, an Bevölkerung und Rettungsdienste. Aufgrund rasant steigender Patientenzahlen arbeite die Notaufnahme aktuell an der Belastungsgrenze. Die Situation werde dadurch verschärft, dass ein erheblicher Anteil des Klinikpersonals krankheitsbedingt ausfällt und mitunter nicht ersetzt werden kann.

In einer öffentlichen Erklärung des Universitätsklinikum Leipzig (UKL) vom Donnerstagnachmittag heißt es: „Viele Patienten und Patientinnen müssen stationär aufgenommen werden. Vor dem Hintergrund voller Stationen und krankheitsbedingt ausfallenden Personals stehen allerdings derzeit weniger Betten zur Verfügung. Das verlängert die Zeit, die Patienten und Patientinnen in der Notaufnahme verbringen. Aktuell sind das oft mehr als 20 Stunden, was klar zu lang ist, weil uns diese Plätze für neue Notfälle fehlen.“ Während der Verweilzeit in der Notaufnahme belegen die Patienten die Betten der dort zur Verfügung stehenden Behandlungszimmer über Stunden, bis sie ärztlich versorgt werden können.

Gries appelliert gleichermaßen an Rettungsdienste und Patienten: „Wir müssen unsere Kräfte einteilen. Das bedeutet, dass die lebensbedrohlichen Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, schwere Traumata in die Kliniken der Maximalversorgung kommen müssen. Steht ein weniger schweres gesundheitliches Problem im Vordergrund, können oft andere Kliniken übernehmen.“ Wie viele Operationen und diagnostische Eingriffe die Klinik abgesagt beziehungsweise verschoben hat, werde nicht erfasst – wie an der Berliner Charité, wo bis Jahresende alle planbaren Behandlungen ausgesetzt wurden, sei es aber am Uniklinikum Leipzig noch nicht, erklärt Christoph Josten, Medizinischer Vorstand des UKL.

Patienten, die selbstständig in die Notaufnahme kommen, könnten meist auch in Bereitschaftspraxen versorgt werden. Dies sollte zwingend berücksichtigt werden, bittet Gries. Aktuell sei die Zahl der Patienten in der Notaufnahme ungleich höher als üblich. Allein am Mittwoch seien weit über 100 Patienten versorgt worden.

Hintergrund dieser Entwicklung sei die aktuelle Erkrankungswelle, die nicht nur für mehr Patienten sorgt, sondern auch für vermehrte Ausfälle unter Ärztinnen und Ärzten, sowie Pflegekräften. "Wir merken auch, dass die Kapazitäten in den anderen Kliniken erschöpft sind, denn immer mehr Rettungswagen fahren unser Haus an", so Professor Gries. Aktuell sei der Krankenstand beim Klinikpersonal des UKL deutlich höher als im Jahresdurchschnitt, hieß es weiter.

Von sin/thl