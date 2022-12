﻿Uniklinik Leipzig: Schon mehr als 100 Stammzelltransplantationen bei Kindern und Jugendlichen

Das Krankenhaus hat Fallzahlen und Expertise gesteigert. Experten des Hauses plädieren jetzt für eine stärkere Konzentration der Spezialbehandlung an weniger Standorten in Mitteldeutschland.

Leipzig. Seit 2008 hat das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) mehr als 100 Stammzelltransplantationen bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Damit gilt die Abteilung nach eigenen Angaben als eines der leistungsfähigsten Zentren in Deutschland. 2008 hatte Professor Holger Christiansen die Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie übernommen. Bei der autologen Stammzelltransplantation bekommen Patienten eigene Blutstammzellen‎ übertragen, die ihnen zuvor entnommen wurden. Bei der im Kindesalter deutlich häufiger angewendeten allogenen Form sind es hingegen Blutstammzellen von einer anderen Person. Die Behandlung wird bei schweren Erkrankungen des blutbildenden Systems durchgeführt, zum Beispiel bei Leukämie, sowie bei angeborenen Immundefekten oder bestimmten Stoffwechselkrankheiten.

UKL: Vier Transplantationskliniken sind nicht nötig

Allein in Mitteldeutschland gibt es neben dem UKL als inzwischen größtem Regionalzentrum drei größere Transplantationskliniken. „Gleich vier dieser Einrichtungen sind meines Erachtens in einem Gebiet dieser Größe nicht unbedingt notwendig, da ab einer bestimmten Zahl an Transplantationen die Qualität einfach besser wird“, erklärt Privatdozent Dr. Jörn-Sven Kühl, Leiter der Pädiatrischen Stammzelltransplantation. Viele Kliniken erreichen im Mittel weniger als zehn Fälle pro Jahr. Bis 2017 galt dies auch für das UKL. Dann kam Jörn-Sven Kühl von der Charité nach Leipzig. Seitdem sind die Zahlen gestiegen. So waren es 2020 bereits 14 Transplantationen. Selbst im Corona-Jahr 2021 wurde zehn Mal allogen transplantiert. Dieses Jahr sind es 15 Behandlungen – und somit insgesamt 104.

Einzugsbereich wird überregional

Inzwischen werden Patienten aus einem überregionalen Einzugsbereich behandelt. Das gelte vor allem für Kinder mit Immundefekten, bei denen eng mit dem Immundefektzentrum am Klinikum St. Georg zusammengearbeitet wird, oder für jene mit Stoffwechselerkrankungen. Vor 2008 habe man öfter an andere Zentren überweisen müssen. Heute kämen mindestens die Hälfte der Patienten „von außerhalb“, erklärt Oberarzt Dr. Sven Starke. „Wir behandeln mehr nicht-maligne, also nicht-bösartige, angeborene Erkrankungen“, sagt der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Dabei geht es zum Beispiel um Kinder mit schlechter Knochenmarksfunktion, denen ständige Bluttransfusionen erspart werden können und die geheilt werden – durch eine Stammzelltransplantation. „Denn auf diese Weise erhalten sie neues Knochenmark und damit ein neues Immunsystem“, so Starke. Auch sehr junge Patienten können transplantiert werden. „Wir behandeln Kinder in einem Alter von drei Monaten bis 18 Jahren“, sagt Jörn-Sven Kühl. Die Kleinsten wiegen bloß fünf Kilogramm.

Eigener Bereich für Kinder seit 2019

2019 konnten die Kinderärzte einen eigenen Transplantationsbereich eröffnen, eine Einheit mit vier Betten. „Dies ist ein besonderer Isolierbereich mit einer hohen Luftreinheit, fast wie ein Operationssaal“, erläutert Oberarzt Dr. Sven Starke. „Die Patienten werden zum Teil über mehrere Wochen in diesen Bereich eingeschleust und auch besonders hygienisch überwacht.“

