In einem Gesundheitssystem, das in den letzten Jahrzehnten immer stärker wirtschaftlich ausgerichtet wurde, bleibt weniger Zeit für Gespräche. Damit vor allem die psychisch stark belasteten Krebspatienten nicht aus dem Blick geraten, hat die Uniklinik Leipzig einen speziellen Dienst aufgebaut.

Leipzig. Seit drei Jahren gibt es am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) einen Pflegerisch-Onkologischen Konsildienst (POK). Jetzt wurde das Angebot erweitert. Der POK berät, befragt, informiert und analysiert die Situation von Krebspatientinnen und -patienten. Das Angebot richtet sich an die Erkrankten selbst sowie an das Pflegepersonal, das sie betreut. Seit Kurzem können zudem auch Angehörige den Dienst nutzen. Das Konzept wirkt sich positiv aus, berichten Ärzte und Pflegende.