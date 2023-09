﻿„Danken Sie dem Spender“ – Uniklinik Leipzig verpflanzt in 30 Jahren 2500 Organe

Zum Jubiläum am Uniklinikum Leipzig bleibt ein Problem: Es fehlen Spender. Ministerpräsident Kretschmer ist deshalb für einen neuen Anlauf zur Einführung der Widerspruchslösung. Organempfänger erzählen von ihrem neuen Leben.

Leipzig. „Ich wollte noch einmal Danke sagen.“ Omar Kilani reicht Professor Daniel Seehofer die Hand. Der Leiter des Transplantationszentrums am Uniklinikum Leipzig (UKL) freut sich. Aber in seiner Antwort steckt das, was ihn am meisten umtreibt – die viel zu niedrige Zahl an Menschen in Deutschland, die einer Organspende offen gegenüber stehen: „Danken Sie nicht mir – danken Sie dem Spender.“ 1993 wurde das Transplantationszentrum am UKL gegründet – am Montag wurde der runde Geburtstag begangen.