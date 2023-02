﻿Leere Versprechen auf Muttermilchersatzprodukten: Kaum wissenschaftliche Belege

Viele Werbeversprechen auf Ersatzprodukten für Muttermilch werden nicht durch wissenschaftliche Studien belegt. Zu diesem Schluss kommen Forscher der Leipziger Universität in einer Studie.

Leipzig. Viele Muttermilchersatzprodukte werben mit positiven Effekten auf das Wachstum, die Gesundheit oder die Entwicklung von Babys und sollen deswegen im Vergleich zum Stillen sogar Vorzüge haben. Doch diese Angaben werden in vielen Fällen nicht wissenschaftlich gestützt. Das zeigt eine Studie von Forscherinnen und Forschern der Universitätsmedizin Leipzig und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 15 Ländern weltweit, wie die Insitution mitteilte.

Leere Marketingversprechen

Gemeinsam haben die Experten über drei Jahre Nahrungsmittel für Säuglinge hinsichtlich ihrer gesundheits- und nährwertbezogenen Angaben untersucht. Diese Versprechen bleiben jedoch oft leer: „Unsere Ergebnisse zeigen die weit verbreiteten, aber schlecht wissenschaftlich belegten gesundheitsbezogenen Marketingversprechen auf Ersatzprodukten für Muttermilch,“ so Jon Genuneit, Mitautor der Studie und Professor an der Universität Leipzig. Er und sein Team forschen an der Medizinischen Fakultät unter anderem zu den Themen Stillverhalten und Muttermilch.

So versprachen mehr als die Hälfte von insgesamt 608 überprüften Produkten positive Effekte auf „die Entwicklung des Gehirns und/oder der Augen und/oder des Nervensystems“, heißt es in der Mitteilung der Universität. 39 Prozent werben damit, das Immunsystem zu stützen und 37 Prozent geben an, beim Wachstum und der Entwicklung zu helfen.

Doch nur bei etwa jedem vierten dieser Artikel wurde das Versprechen auch durch einen wissenschaftlichen Verweis belegt. Bei diesen Referenzen handelte es sich hauptsächlich um Studien, deren Autorinnen und Autoren in Zusammenhang mit der Nahrungsmittelindustrie stehen oder von dieser bezahlt wurden. Nur 14 Prozent der Belege waren registrierte klinische Studien.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern stärkere Regulierung

Jon Genuneit und seine Kolleginnen und Kollegen fordern deswegen eine stärkere Regulierung bei der Vermarktung der Artikel. Ein überarbeiteter Rechtsrahmen sei nötig, „um die Verbraucher besser vor der aggressiven Vermarktung solcher Produkte und für sie nicht nachvollziehbaren oder geltenden Gesundheitsversprechen zu schützen,“ heißt es in der Studie.