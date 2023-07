﻿Unreal Open Air in Leipzig: Völkerschlachtdenkmal wird zur gigantischen Rave-Bühne

Leipzig. Namhafte internationale DJs, ein weltberühmter Veranstaltungsort und die Aussicht auf treibende Rhythmen durch die ganze Nacht – die Stadt Leipzig erwartet eine außergewöhnliche Tanzveranstaltung. Zum Unreal Open Air verwandelt sich das Völkerschlachtdenkmal am kommenden Samstag in eine gigantische Rave-Bühne, vor der mit Amelie Lens, Farrago, Kobosil, Klangkünstler, Nico Moreno und Levt eine Reihe sehr bekannter DJs ihr Können präsentieren werden. 10.000 Tickets wurden vorab angeboten – zuletzt waren nur noch Restkarten verfügbar.

Metallische Dornenkränze, runenhafte Schrift in roter Farbe, dazu das düstere Monument – im Vorfeld sorgten Werbemittel der Veranstaltung bereits für einiges Aufsehen. Zudem gab es auch Kritik, vor allem an der Wahl des Veranstaltungsortes in Leipzig – dem 1913 mit jeder Menge nationalem Pomp eingeweihten, später auch von Nationalsozialisten missbrauchten Denkmal für die „Völkerschlacht“ gegen Napoleon 1813.

Die Veranstalter aus Köln der Unreal Germany GmbH. räumen inzwischen ein, dass die gewählte Ästhetik in Werbevideos und auf Plakaten im Kontext der Monumentgeschichte „unangebracht“ gewesen seien. „Wir verstehen, dass die Stilmittel nach außen falsch wirken können“, erklärte einer der Organisatoren am Donnerstag gegenüber der LVZ. Auf einem Instagram-Post, der inzwischen gelöscht wurde, rotierten zwei metallische Kränze um den Leipziger Koloss; darunter in dicken roten Buchstaben das Wort „Völkerschlacht“, wiederum darunter viel kleiner die Fortsetzung „Denkmal“.

Veranstalter positionieren sich gegen Gewalt und Rassismus

Bei den Konzerten der Unreal Events GmbH gehe es in der Regel um „etwas härtere elektronische Musik“, hieß es als Erklärung. „Die Mittel spiegeln die Musik visuell am besten wider.“ Die Farbwahl, die alt-gotische Schrift, die insgesamt härtere Außendarstellung – all das sei allerdings auch generell Stilmittel des seit Jahren auch an anderer Stelle stattfindenden Festivalkonzepts. Zuletzt gab es ähnliche Veranstaltungen beispielsweise auch in Dortmund, in Karlsruhe und immer wieder im Bootshaus in Köln.

„Wir sprechen damit unsere Kundschaft an und da ist niemand dabei, der rechtsradikal ist“, betonen die Verantwortlichen. Im Gegenteil, die Szene sei bekannt dafür, sich gegen Diskriminierung, Rassismus und Gewalt zu positionieren. Beim Ticket-Kauf erinnert die „Unreal“-Crew auch selbst an ebenjene Werte.

Dass ausgerechnet das kriegerische Wahrzeichen als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, habe einen schlichten Grund: „Die Möglichkeit war da“. Event-Partner vor Ort hätten dort bereits zahlreiche Konzerte veranstaltet – etwa mit Paul Kalkbrenner oder den Fantastischen Vier im vergangenen Jahr. Ähnliche Kritik gab es damals nicht. „Deshalb war uns das kein Dorn im Auge.“ 

Nächstes Jahr nicht noch einmal am Monument

Seit Monaten wird der Open-Air-Rave in Leipzig geplant: „Wir haben bisher durchweg positives Feedback bekommen“, so die Veranstalter gegenüber der LVZ. Erst seit einigen Tagen werde das Trio immer wieder mit Kritik konfrontiert. „Unser Stil passt einfach nicht zur Sensibilität des Ortes“, lautete das Resümee. Konsequenzen haben die Veranstalter ebenfalls daraus gezogen. Die ursprüngliche Werbe-Grafik sei geändert worden – nun fehlen die roten Großbuchstaben „Völkerschlacht“. Auf Instagram wurde sie gelöscht. Und: „Das Festival wird nicht noch einmal am selben Ort stattfinden. Das Angebot haben wir bereits ausgeschlagen.“

