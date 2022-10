﻿Unverpackt-Laden in Schleußig muss zum Jahresende schließen

Die Pandemie und nun die Folgen des Kriegs in der Ukraine machen es unmöglich: Die „Einfach Unverpackt“-Filiale in Schleußig schließt zum Ende des Jahres ihre Pforten.

Leipzig. Auch der letzte Aufruf nach Hilfe im Frühjahr hat nicht ausgereicht: Zum Jahresende schließt die „Einfach Unverpackt“-Filiale in Schleußig. Den Inhabern Pierre Mischke und Christin Neubert gehen die Kräfte und Mittel aus, so schreiben sie es am Freitag auf ihrer Webseite. Gegen die äußeren Umstände seien sie machtlos.

Unverpackt-Laden in Schleußig schließt: „Es geht nicht mehr.“