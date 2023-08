Dauerblitzen und ergiebiger Regen über Leipzig

Leipzig. Blitz, Donner und viel Regen: Ein heftiges Unwetter zog am Donnerstagabend über Teile Leipzigs. Gegen 20.30 Uhr begann das Dauerblitzen, kurz darauf setzte teils heftiger Regen ein. Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor eine Unwetterwarnung für die Stadt und den Kreis Leipzig sowie den Kreis Nordsachsen herausgegeben.

39 Liter pro Quadratmeter in Markranstädt

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kamen innerhalb einer knappen Stunde an der Messstation Leipzig 25 Liter pro Quadratmeter herunter, an der Messstation Markranstädt sogar 39 Liter pro Quadratmeter. „Das entspricht mehr als der halben Monatsmenge“, sagte DWD-Mitarbeiter Martin Jonas. Diese betrage etwa 60 Liter pro Quadratmeter. Dennoch sei eine solche Menge für Sommergewitter nichts Ungewöhnliches.

Über 30 Feuerwehreinsätze

Wie aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr zu erfahren war, mussten die Kameraden am Abend über 30 Mal ausrücken, um vollgelaufene Keller auszupumpen. In der Mathiesenstraße in Leutzsch und in einer Nebenstraße in Liebertwolkwitz seien zudem zwei Äste abgebrochen. In Delitzsch wurde die Feuerwehr zu einem vollgelaufenen Keller gerufen.

Verspätungen in Schkeuditz

Auf dem Flughafen in Schkeuditz hoben laut Internetseite des Airports drei Maschinen verspätet ab. Die Maschinen hatten Antalya, Hurghada und Wien als Flugziele.

Gegen 21.30 Uhr war die Gewitterfront nach Norden in Richtung Delitzsch und Sachsen-Anhalt weiter gezogen.

