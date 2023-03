﻿Urlaub vor der Haustür: Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in Leipzig und Umgebung

Übernachten in Leipzig: Ob Urlaub am Strand oder Trip in die Stadt - Leipzig und Umland bieten einige außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten.

Leipzig. Der Sommerurlaub liegt noch weit in der Ferne, aber die Lust auf Auszeit steigt? Für einen gelungenen Kurztrip muss es nicht immer in die Ferne gehen. Auch in Leipzig und Umgebung gibt es zahlreiche schöne und bisweilen außergewöhnliche Unterkünfte. Wir haben uns ein paar der Angebote näher angeschaut.

Book Hotel Leipzig

Leipzig ist aufgrund des einst florierenden Buchgewerbes im 19. und 20. Jahrhundert sowie der jährlich stattfindenden Buchmesse auch über die Stadtgrenzen hinaus als Bücherstadt bekannt. Passend dazu gibt es unweit des Gewandhaus zu Leipzig, direkt hinter dem Ring-Café, ein Hotel, in dem sich alles um Bücher und Literatur dreht. Doch auch mit einer weniger präzisen Standort-Beschreibung ist das Book Hotel Leipzig kaum zu verfehlen. Die Fassade erinnert durch große Malereien an ein überdimensionales Bücherregal. Auch in der Lobby und in den 43 Zimmern lassen sich bei genauerem Hinschauen viele kleine literarische Details erkennen. Eine Nacht für zwei Personen im Comfort-Doppelzimmer gibt es ab 119 Euro.

Im Book Hotel Leipzig sind Bücher nicht nur zum Lesen da. Sie sind ein ganz eigenes Gestaltungselement. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Book Hotel Leipzig, Auguste-Schmidt-Straße 6, 04103 Leipzig, 0341 5500950, info@book-hotel-leipzig.de

Hotelapartments „Paris Syndrom“ und „Hotel Volksboutique“

Kunst zum Anfassen war gestern: Heute gibt es Kunst, in der man übernachten kann. In der Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) in Leipzig ist das seit 2011 möglich. In früheren Ateliers sind inzwischen zwei Hotelapartments entstanden, die aufwendig von Künstlerinnen und Künstlern gestaltet wurden.

Das Apartment „Paris Syndrom“ von dem chinesisch-österreichischen Künstler Jun Yang ist dem Krankheitsbild japanischer Touristen nachempfunden, die voller Hoffnung nach Paris reisen und dort einen traumatisierenden Kulturschock erleiden, weil ihre Vorstellungen nicht mit der Realität übereinstimmen. Der pompöse Schein des Apartments gaukelt den Gästen zunächst Luxus vor, dabei handelt es sich bei allen Gegenständen um Imitate oder Kopien berühmter Designvorbilder. Ob mit oder ohne Kunstverständnis: Im „Hotel Paris Syndrom“ kann man viele Details entdecken, die Raum für Interpretationen lassen.

Im Wohnbereich des Apartments befindet sich eine Couch aus Louis-Vuitton-Imitat. Eine auffällige gelbe Treppe führt auf die Zwischenebene, wo sich eine Küchenzeile und ein abgetrennter Schlafbereich befinden. © Quelle: André Kempner

Selbiges gilt für das Apartment „Hotel Volksboutique“, welches von der US- amerikanischen Künstlerin Christine Hill entworfen wurde. Sie setzt ganz auf das Prinzip „Do it yourself“. Verschiedene Tapetenstreifen, Badfließen und Bodenbeläge lassen das Zimmer aussehen wie eine Musterausstellung im Baumarkt. Das Werkzeug kann aber getrost Zuhause bleiben. Beide Apartments kosten jeweils 120 Euro pro Nacht.

Kunterbunte Mischung: Die verschiedenen Tapetenmuster und Bodenbeläge geben dem Apartment den Baumarkt-Charakter. © Quelle: André Kempner

Galerie für Zeitgenössische Kunst, Karl–Tauchnitz-Str. 9–11, 04107 Leipzig, 01511 2910909, hotel@gfzk.de

Vienna Townhouse Leipzig

Boutique-Chic meets Renaissance-Bau: In direkter Nähe zur Thomaskirche und zum Neuen Bach-Denkmal lässt sich auch im ältesten noch bewohnbaren Gebäude Leipzigs übernachten. Das Vienna Townhouse Leipzig ist eines von vier Hotels, die zum sogenannten „Vagabond Club“ gehören. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hotelketten setzt der „Vagabond Club“ nicht auf ein einheitliches Design, sondern versucht, jedes Haus passend zum Standort zu gestalten.

Zentrale Lage: Das Vienna Townhouse Leipzig (rechts im Bild) befindet sich direkt gegenüber von der Thomaskirche und dem Neuen Bach-Denkmal (links im Bild). © Quelle: Eyad Abou Kasem

Das Herzstück des Vienna Townhouse Leipzig sind die drei Renaissance-Suiten, die vor allem durch die freigelegten Steinmauern und historischen Balken ins Auge fallen. Insgesamt gibt es drei Suiten im 1509 errichteten Frontgebäude sowie 49 Studios und Lofts im neu gebauten Rückgebäude. Die Preise variieren je nach Zimmerkategorie und Zeitraum.

Das Vienna Townhouse Leipzig punktet mit einem Mix aus modernen Designelementen und historischer Bausubstanz. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Vienna Townhouse Leipzig, Thomaskirchhof 13/14, 04109 Leipzig, 0341 496140, townhouse.leipzig@vagabondclub.com

Meisterzimmer in der Spinnerei Leipzig

Ein historisches Übernachtungserlebnis gibt es auch im Malerei-Hotspot der Alten Baumwollspinnerei. Nachdem die Garnproduktion 2002 endgültig eingestellt wurde, zog es vermehrt Künstlerinnen und Künstler auf das Gelände. So auch Manfred Mülhaupt, der aus seinem Atelier kurzerhand eine Ferienwohnung machte. Was eigentlich nur für den Eigenbedarf gedacht war, wurde schnell zu einer begehrten Bleibe für kunstliebhabende Urlauberinnen und Urlauber. In Zusammenarbeit mit der Künstlerin Jana Gunstheimer entstanden nach und nach insgesamt vier Zimmer, in denen man noch heute den Charakter der Spinnerei nachempfinden kann.

Stimmungsvolle Beleuchtung und die Verwendung von Holz als Baumaterial sorgen trotz der Größe des Raums für Gemütlichkeit. © Quelle: André Kempner

Die Einrichtung der ehemaligen Werkstätten der Spinnereimeister setzt sich aus restaurierten Originalteilen und selbstgebauten Stücken zusammen. Die Ausstattung jedes Objekts ist daher individuell. Alle Zimmer sind mit einem eigenen Bad und einer mehr oder weniger großen Kochzeile ausgestattet. Wer sich nicht selbst versorgen möchte, finde auf dem Spinnerei-Gelände außerdem eine eigene Bäckerei und Kantine. Das kleinste Zimmer kostet für zwei Personen 100 Euro pro Nacht.

Das größte der vier Meisterzimmer diente zu Produktionszeiten als Damenumkleide. Heute bietet es Platz für bis zu sechs Personen und sieben Waschbecken. © Quelle: André Kempner

Meisterzimmer in der Spinnerei Leipzig, Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig, 0341 22704063, leipzig@meisterzimmer.de

Baumhaushotel im Kletterwald Leipzig

Raus aus der Stadt und rein in die Baumwipfel: Im Kletterwald Leipzig kann auch in zwölf Metern Höhe eine Nacht im Baumhaus verbracht werden. Vom Doppelbett aus gibt es durch das Panoramafenster einen schönen Blick auf den Albrechtshainer See. Bei gutem Wetter kann natürlich am Morgen auch auf der Baumhaus-Terrasse gefrühstückt werden. Eine Nacht in luftiger Höhe kostet hier inklusive Wein 179 Euro. Aupris für das Frühstück muss extra gezahlt werden. Außerdem bekommen Baumhausgäste 20% Rabatt auf alle Kletterpreise im Baumwipfel-Erlebnispark. Kletterkünste wären aber ohnehin von Vorteil, da sich die Sanitäranlagen am Boden befinden, was besonders nachts abenteuerlich werden könnte.

Wohnen in den Baumwipfeln: Im Baumhaus am Kletterwald am Albrechtshainer See ist das möglich. © Quelle: Thomas Kube

Kletterwald Leipzig, Am Albrechtshainer See 1, 04683 Albrechtshain, 034293 44200, mail@kletterwald-leipzig.de

Schlafstrandkorb am Störmthaler See

Der Störmthaler See ist eigentlich eher für seine schwimmende „Vineta“ bekannt. Im Hafenbereich des Vineta-Anlegers befindet sich ein einzelner Schlafstrandkorb, der ab Ostern aus der Winterruhe geholt wird. Der Korb kann zwar hinsichtlich des Komforts nicht mit einem Hotelzimmer mithalten, ist in Sachen Romantik aber nur schwer zu übertreffen. Eine Nacht für zwei Personen kostet 60 Euro und für 35 Euro kann auch noch ein Frühstück für den nächsten Morgen hinzugebucht werden. Wichtiger Hinweis: Alle Gäste müssen ihre eigenen Schlafsäcke mitbringen. Sollte es am Wunschtermin zu einem Wolkenbruch kommen, ist das auch kein Problem. „Da sind wir eigentlich immer ziemlich kulant“, sagte Manja Werchau vom Krystallpalast Varieté Leipzig, unter deren Leitung das Projekt „Vineta“ steht.

Vor allem an den Sommerwochenenden ist der Strandkorb am Störmthaler See sehr begehrt. © Quelle: Tom Schulze

Schlafstrandkorb Störmthaler See, Alte F95 1, 04463 Großpösna, 0341 14066290, info@vineta-stoermthal.de

Seedatschen am Hainer See

Wie auch der Störmthaler See gehört der Hainer See zum Leipziger Neuseenland und bietet eine vielfältig nutzbare Natur- und Wasserlandschaft. Neben verschiedenen Badestellen gibt es rund um den See Reit- und Wanderwege, mehrere Bootsanleger und eine Wassersportschule. Ein Geheimtipp sind jedoch die drei Seedatschen am nördlichen Ufer des Sees.

Alle Datschen sind direkt zum Hainer See ausgerichtet. © Quelle: Jens Paul Taubert

Die drei kleinen Holzhäuser am Hainer See haben jeweils verschiedene Größen und sind durch die Ausstattung mit modernen Heizungen und gemütlichen Holzöfen ganzjährig nutzbar. In der kleinsten Datsche „Zweiufer“ finden bis zu zwei , in der mittleren Datsche „Vierwasser“ bis zu vier und in der größten Datsche „Siebenhain“ bis zu sieben Personen Platz. Die Datschen sind jeweils mit einer Küche ausgestattet und verfügen über eine Terrasse mit direktem Wasserzugang.

Klein aber fein: Die Datsche „Zweiufer“ hat auf 14 Quadratmetern alles, was man braucht. © Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Urlaub am Hainer See lohnt sich jedoch nicht nur für alle Natur- und Wasserbegeisterten. Das Leipziger Stadtzentrum ist mit dem Auto nur etwa 30 Minuten entfernt und eignet sich daher gut für einen Tagesausflug.

Die kleinen Häuser können unter der Woche ab 79 Euro und am Wochenende ab 99 Euro pro Nacht gebucht werden. Es lohnt sich jedoch schnell zu sein: Vor allem in den Sommermonaten sind sie sehr begehrt.

Seedatschen, Hainer Weg 4, 04552 Neukieritzsch, 0341 92613458, info@seedatschen.de

Tenthouses am Schladitzer See

Normales Camping war gestern: Heute geht es auch mal „glampen“. Das Wort „Glamping“ steht für „Glamorous Camping“ und ist zuletzt eine Alternative für alle geworden, denen klassisches Zelten mit Luftmatratze und Schlafsäcken nicht komfortabel genug erscheint. Im Camp David Sport Ressort am Schladitzer See gibt es daher insgesamt zehn Tenthouses (Zelthäuser), die allesamt mit richtigen Betten und Sitzmöbeln ausgestattet sind. Zwei dieser Tenthouses sind speziell für Familien und Paare gedacht und können auf Wunsch auch romantisch dekoriert werden.

Aus einem Family-Tenthouse wird mit ein wenig Dekoration ein Honeymoon-Tenthouse. © Quelle: ALL-on-SEA /Stephan Flad

Die anderen Zelthäuser sind für bis zu acht Schlafgäste ausgelegt und eignen sich besonders für Klassenfahrten oder als preiswerte Alternative für Reisegruppen. Die Bäder werden von allen gemeinschaftlich genutzt und Bettzeug und Handtücher sind selbst mitzubringen.

Sehr geräumig: Jedes Group-Tenthouse ist mit vier Doppelstockbetten ausgestattet. © Quelle: ALL-on-SEA /Stephan Flad

Aufgrund der direkten Nähe zum Schladitzer See können alle Gäste während ihres Aufenthalts natürlich den angrenzenden Strand nutzen. Auf dem Gelände gibt es außerdem zahlreiche Land- und Wasseraktivitäten, wie Beachvolleyball, Windsurfen und Stand-up-Paddling. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im See-Restaurant „LEVANTE“ gibt es Frühstück und saisonale warme Gerichte. Der Imbiss „Seeblick“ versorgt die Badegäste mit Getränken und Snacks.

Ein Aufenthalt in den Schladitzer Tenthouses ist wetterbedingt zwischen Mai und Oktober möglich. In der Hauptsaison von Juni bis August kostet eine Übernachtung im Gruppen-Zelt unter der Woche 170 Euro und am Wochenende 215 Euro. Eine Nacht im Familien-Zelt kostet zur selben Zeit 75 Euro beziehungsweise 95 Euro.

Camp David Sport Ressort by All-on-Sea, Haynaer Straße, 04519 Rackwitz, 034294 858688, info@all-on-sea.de