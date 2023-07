Wie viel Geld geben die Leipziger für ihren Urlaub aus?

Leipzig. Pro Person zahlten die Deutschen im Schnitt 1350 Euro für den Haupturlaub im Jahr 2022. Das geht aus einer Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen hervor. Für das Jahr 2021 lagen die Ausgaben noch bei etwa 1233 Euro. Wer dagegen mit Kindern verreist, zahlt deutlich mehr: Knapp 5500 Euro kostet der Jahresurlaub für eine vierköpfige Familie durchschnittlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei gibt es große Unterschiede. Städter geben mehr Geld für Urlaube aus als Menschen, die auf dem Land leben. Alleinreisende sparen häufig bei den Kosten, indem sie in der Nebensaison verreisen und Last-Minute-Angebote wahrnehmen. Auch das Urlaubsziel wirkt sich maßgeblich auf das Budget aus. Urlaube in Skandinavien sind am teuersten, Urlaub in Deutschland dagegen mit am günstigsten.

Leipzig macht Urlaub – und das darf es kosten

Gleichzeitig können sich knapp 20 Prozent der Deutschen keinen einwöchigen Urlaub leisten – besonders häufig darunter Alleinerziehende. Das geht aus Daten des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) hervor, die die Linksfraktion im Bundestag erfragt hat. Fast die Hälfte aller Alleinerziehenden, genauer 42 Prozent, können eine Woche Urlaub nicht finanzieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist die Lage in Leipzig? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört und gefragt, wie hoch das Budget der Leipzigerinnen und Leipziger für ihren großen Urlaub ist. Die Antworten reichen von „kaum etwas“ bis „Geld soll im Urlaub keine Rolle spielen“.

Urlaub: Wie viel geben Sie aus?

Wie viel darf Ihr Urlaub kosten? Stimmen Sie hier ab:

Insgesamt gaben die Deutschen 2022 mehr Geld für Urlaub aus als in den letzten 12 Jahren. Laut einer Umfrage von Statista lag der Wert bei 78,6 Milliarden Euro. Nachdem die Ausgaben in den Jahren 2021 und 2020 aufgrund der Coronapandemie eingebrochen waren, stiegen sie 2022 auf ein Rekordhoch an.

LVZ