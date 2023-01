Lust auf Urlaub? Spannende Ziele beim LVZ-Reisemarkt entdecken

Schon für 2023 Urlaub geplant? Noch nicht? Dann wird es aber Zeit. Inspiration für die schönsten Wochen des Jahres gibt es beim 18. LVZ-Reisemarkt am 3. und 4. Februar 2023 in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig.

Urlaub suchen, Urlaub buchen – oder einfach einfach Inspiration für die nächste Reise holen. Das alles geht beim LVZ-Reisemarkt am 3. und 4. Februar 2023 in den Promenaden Hauptbahnhof in Leipzig.

Leipzig. Wohin soll die nächste Reise gehen? Nicht alle zieht es in die Ferne. Muss es auch gar nicht, denn viele schöne Reiseziele liegen quasi vor der Haustür beziehungsweise nur wenige Autostunden oder eine Zugfahrt von Leipzig entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anregungen für einen schönen (Sommer)Urlaub in der Sächsischen Schweiz, an der Ostsee, im Bayerischen Wald oder einer der vielen anderen Regionen in Deutschland gibt es beim 18. LVZ-Reisemarkt am 3. und 4. Februar 2023 in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig.

Urlaub suchen, Urlaub buchen – oder einfach einfach Inspiration für die nächste Reise holen. Das alles geht beim LVZ-Reisemarkt am 3. und 4. Februar 2023 in den Promenaden Hauptbahnhof in Leipzig © Quelle: Dirk Knofe

Hier finden Familien, Singles und Paare jeden Alters tolle Angebote rund um die Themen Freizeit, Erholung, Reisen und Urlaub. Das Besondere: Vor Ort informieren nicht nur Reisebüros über ihre Angebote, auch Tourismusverbände, Wellnessbäder, Kurzentren und regionale Attraktionen stellen sich vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle, die es doch über die deutschen Grenzen hinauszieht, finden auf dem LVZ-Reisemarkt dazu auch Informationen und Angebote zu Flusskreuzfahrten und Busreisen mit Zielen in ganz Europa. Besucherinnen und Besucher können von günstigen Urlaubsangeboten und Frühbucherrabatten profitieren.

Neu: Vortragsprogramm beim LVZ-Reisemarkt

Der LVZ-Reisemarkt ist eine der beliebtesten Reisemessen in Mitteldeutschland. Ob Wanderurlaub oder Wellnessauszeit – hier gibt es wertvolle Informationen zu lohnenden Reisezielen in Deutschland und Europa. Angebote können direkt vor Ort gebucht werden.

2023 soll es beim LVZ-Reisemarkt erstmals auch ein Vortragsprogramm zu ausgewählten Reisezielen mit Experten- und Erlebnisberichten geben. Und beim großen Reisegewinnspiel vor Ort sind unter anderem Hotel- und Wellnessgutscheine sowie Museumstickets, Zoo-Karten und Bädereintritt im Lostopf!

Der Urlaub kann kommen! Die passende Reise gibt‘s hier:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

18. LVZ-Reisemarkt in den PROMENADEN Hauptbahnhof

3. Februar 2023 – 10 bis 20 Uhr

4. Februar 2023 – 10 bis 19 Uhr

Der Eintritt ist frei

Die Promenaden Hauptbahnhof. © Quelle: André Kempner

Mehr Informationen zu den Ausstellern und zum Vortragsprogramm finden Sie in Kürze hier!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von LMG