﻿Urteil im Fall Lina E.: Worum ging es in dem Prozess?

Linksextremismus

Mit dem Hubschrauber zum Bundesrichter, höchste Sicherheitsstufe vor Gericht: Seit Jahren gab es kein so großes Aufsehen mehr um mutmaßliche Linksextreme wie im Fall der Leipzigerin Lina E. Am 31. Mai ist das Urteil vor dem Oberlandesgericht in Dresden gefallen. Worum ging es in dem Prozess? Die LVZ hat die wichtigsten Fakten in einem Überblick zusammengestellt.

und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket