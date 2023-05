﻿Wo die Unterstützer von Lina E. falsch liegen

Kostenfrei bis 20:03 Uhr lesen

Kirchenkreis

Mathias Imbusch bleibt. Im November stimmte die Kreissynode des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch für eine zweite Amtszeit des Superintendenten. Am Sonnabend tritt der 63-Jährige diese nun offiziell an. In seiner ersten Amtszeit regte er bereits einige Neuerungen an.