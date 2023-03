﻿Wegen Betrugs und Bestechlichkeit: Gericht verhängt Bewährungsstrafe gegen Udo Foht

Seit 1. September 2022 wurde am Landgericht Leipzig gegen den früheren Unterhaltungschef des MDR, Udo Foht verhandelt. Es geht um mehrfachen Betrug und Bestechlichkeit. Am Freitag verkündeten die Richter ihr Urteil.

Leipzig. Am Ende ging des dem einst allmächtigen Unterhaltungschef des MDR um sein Lebenswerk und das, was nach einem mehr als elf Jahre andauernden Strafverfahren noch davon übrig ist. „Ich habe mir durch die Art und Weise meiner Arbeit im Sender und außerhalb eine gewisse Wertschätzung erarbeitet“, sagte Udo Foht (72) am Freitag im Landgericht.

Urteil für Udo Foht nach 6 Monate Prozess gefallen: Ein Jahr auf Bewährung

Etwa drei Stunden später verkündete die 7. Strafkammer ihr Urteil: Ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung wegen Betrugs in 13 Fällen sowie Bestechlichkeit, wobei drei Monate der Gefängnisstrafe aufgrund der langen Verfahrensdauer als bereits vollstreckt gelten. Außerdem ordneten die Richter die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 15.000 Euro an.

Der damalige Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und Programmbereichsleiter der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt soll laut Anklage seit dem Jahr 2008 in 13 Fällen sogenannte Produktionsdarlehen bei Fernsehproduzenten und Musikmanagern eingesammelt und häufig nicht zurückgezahlt haben. Die überwiegend fünfstelligen Beträge flossen demnach in vielen Fällen an die Firma „Just for Fun“, in der Fohts Protegé Carsten Weidling (56) als Autor tätig war.

Weidling reiste für die Sendung „Wir sind überall“ um die Welt. „Sie haben ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz, auch ihr Ansehen aufs Spiel gesetzt, um Herrn Weidling zu finanzieren“, sagte der Vorsitzende Richter Michael Dahms. Dies deute auf ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis hin, was zum Schluss ausgenutzt worden sein könnte.

TV-Manager Udo Foht agierte „unter Missbrauch seines Amtes“

Der Angeklagte habe „unter Missbrauch seines Amtes“ gehandelt und damit Geldgeber getäuscht. In einem Fall habe er einem TV-Produzenten weitere Sendungen zugesagt – dieser hatte die Rückzahlung eines Darlehens an einen externen Geldgeber auf Fohts Bitte übernommen. Bei der Sendung „Goldene Henne“ 2008 im Berliner Friedrichstadtpalast soll er von Mitveranstalter Super Illu 20.000 Euro in bar erbeten haben, um US-Star Gloria Gaynor zu bezahlen, obwohl alle Künstler bereits vom MDR vertragsgemäß vergütet worden. In diesem Fall hielt die Kammer die Aussagen Fohts für nicht ganz plausibel.

Ansonsten hatte Foht in dem seit 1. September 2022 laufenden Prozess die Anklagevorwürfe umfassend gestanden, war damit auf den vom Gericht vorgeschlagenen Deal eingegangen. Die Kammer hatte ihm dafür eine Bewährungsstrafe von höchstens einem Jahr und neun Monaten in Aussicht gestellt. 

Am Freitag verkündete die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms das Urteil für Udo Foht. © Quelle: Dirk Knofe

Foht habe eine „kriminelle Energie“

Staatsanwalt Steffen Rahrbach forderte am Freitag eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Foht habe seine Stellung als Amtsträger missbraucht, aber nicht um des persönlichen Vorteils willen. Zunehmend sei er auch in eine Abhängigkeit geraten, aus der er nicht mehr herausgekommen sei und die seine Stellung im MDR bedroht habe. Fohts Agieren offenbare „eine kriminelle Energie“, so der Anklagevertreter. Den Gesamtschaden bezifferte er auf 314.337 Euro. Bewusst habe Foht riskiert, dass Darlehensgeber ihr Geld nicht zurückerhalten. Zunächst sei es darum gegangen, den damaligen Moderator und Autor Weidling zu fördern. „Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist diese Talentförderung als Tathintergrund aber nicht mehr nachvollziehbar“, meinte auch Rahrbach.

„Das Handeln von Herrn Foht taugt nicht für einen Skandal“, befand Verteidiger Ulrich Wehner, der für ein Jahr auf Bewährung plädierte. Vielmehr gehe es um ein aus dem Ruder gelaufenes geschäftliches Handeln eines Mannes, der für seinen Beruf bei Rundfunk und Fernsehen 36 Jahre lang alles getan habe. „Die damalige Zeit im MDR und Herr Foht passten gut zusammen“, sagte Wehner. Selbst der frühere Intendant Udo Reiter habe von mangelhaften Kontrollmechanismen und der Notwendigkeit zu Improvisation und unkonventionellen Entscheidungen berichtet.

Udo Foht hat etwa 14.000 Fernsehsendungen verantwortet

Ungefähr 14.000 Sendungen habe Foht verantwortet. „Jeder Euro, den er losgeeist hat, sollte ins Programm fließen“, erklärte der Verteidiger. Etwa 240.000 Euro nicht wiedergutgemachter Vermögensschaden sei entstanden. Allerdings sei eine solche Vorfinanzierung von Produktionen das Mittel der Wahl gewesen. „Von seinem Arbeitgeber wurde das geduldet und nicht weiter hinterfragt“, so Wehner. Einen Vermögensvorteil habe sein Mandant nicht erlangt. Ganz im Gegenteil: Weil der MDR Versorgungsansprüche bei ihm habe pfänden lassen, sei Foht nahezu mittellos. Wie berichtet, soll der Entdecker von Florian Silbereisen mehr als 300.000 Euro Schadenersatz an den MDR zahlen.

Dabei muss der gefallene Unterhaltungsboss noch bis kurz vor dem Auffliegen der Betrugsaffäre an eine Rückendeckung durch den Sender geglaubt haben. Vier Wochen vor seiner Suspendierung sei er bei Intendant Reiter gewesen, erzählte er nun vor Gericht. Es sei um eine Sendung zum MDR-Jubiläum gegangen. „Ich fragte nach der Finanzierung, brauchte zusätzliche Mittel aus der Intendanz“, so Foht. Reiter habe nur geantwortet: „Herr Foht, sie haben doch immer einen Weg gefunden.“