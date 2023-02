Am Dienstag ist Valentinstag. Suchen Sie noch eine romantische Geschenkidee, um einem Menschen eine Liebeserklärung zu machen oder Danke zu sagen? Wir haben fünf Last-Minute-Tipps mit besonderen Events in Leipzig zusammengestellt.

Leipzig. Der Valentinstag steht vor der Tür. Das sorgt nicht nur bei den Blumen- und Süßwarenhändlern in der Messestadt für klingende Kassen, auch die Kulturhäuser und Restaurants laden zu besonderen Events ein. Wer seinen Lieblingsmenschen am 14. Februar mit einer ganz persönlichen Überraschung verzaubern möchte, schaut am besten in die Liste mit fünf ausgewählten Tipps.