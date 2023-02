﻿Umfrage zum Valentinstag: Wie feiern Leipzigerinnen und Leipziger den Tag der Liebe?

Valentinstag in Leipzig: Wie wird der Tag der Verliebten in der sächsischen Messestadt gefeiert? Die LVZ hat sich umgehört.

Leipzig. In der Leipziger Innenstadt setzen etliche Einzelhändlerinnen und Einzelhändler auf Schaufensterwerbung in Herzform. So wollen sie Kundinnen und Kunden auf ein besonderes Datum aufmerksam machen – und sie in ihre Läden locken. Caroline Albrecht steht in der Schokoladen-Manufaktur Goldhelm hinterm Tresen: „Normalerweise ist es montags eher ruhig bei uns im Laden – heute ist es anders“, sagt sie am Tag vor dem sagenumwobenen 14. Februar, dem Valentinstag. Besonders beliebt seien romantisch verpackte Schokoladen und Pralinen.