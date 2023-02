﻿Valentinstag in Leipzig: Hier können Sie auch nach 18 Uhr noch Blumen kaufen

Wer am Montag oder Dienstag noch einen Strauß für seine oder ihre bessere Hälfte zum Valentinstag kaufen möchte, hat in Leipzig eine große Auswahl. Lesen Sie hier, welche Blumengeschäfte auch nach 18 Uhr geöffnet sind.

Leipzig. Der Valentinstag steht vor der Tür. Für diejenigen, die am Montagabend oder gar am Dienstag noch keine Aufmerksamkeit für die Liebste oder den Liebsten haben, besteht dennoch kein Grund zur Panik: Die LVZ hat für Sie die Blumengeschäfte in Leipzig zusammengestellt, die am Montag und Dienstag auch nach 18 Uhr noch geöffnet haben – nach Stadtteilen sortiert.

Zentrum Leipzig

Blumen-Hanisch Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig. Montag und Dienstag 8-20 Uhr.

Blume 2000 Promenaden Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig. Montag und Dienstag 8-20 Uhr.

Blumen Edelweiß Höfe am Brühl, Brühl 1, 04109 Leipzig. Montag und Dienstag 10-20 Uhr.

Blume 2000 Petersstraße 13, 04109 Leipzig. Montag und Dienstag 9.30-20 Uhr.

Norden Leipzig

Blumen Sia An der Passage 1, 04356 Leipzig. Montag und Dienstag 8-20 Uhr.

Blumengeschäft Buschwerk Friedrich-Bosse-Straße 109, 04159 Leipzig. Montag und Dienstag 9-19 Uhr.

Ines’ Blumenlädchen Wittenberger Straße 87, 04129 Leipzig. Montag und Dienstag 8-19 Uhr.

Osten

Philipp Blumen & Pflanzen Aldi, Goldsternstraße 58, 04329 Leipzig. Montag und Dienstag 8.30-18.30 Uhr.

Floristik 99 Paunsdorf Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig. Montag und Dienstag 8-20 Uhr.

Tausend Blumen Dornbergstraße 4, 04315 Leipzig. Montag und Dienstag 8.30-18.30 Uhr.

Magnolia Blumen & Präsente Täubchenweg 77a, 04317 Leipzig. Montag 14-19 Uhr, Dienstag 10-19 Uhr.

Süden Leipzig

Blumen Wandel Moritzhof, Zwickauer Straße 125-129, 04279 Leipzig. Montag und Dienstag 8-19 Uhr.

Lust auf Blumen Straße des 18. Oktober 44, 04103 Leipzig. Montag und Dienstag 8-20 Uhr.

Blumenhaus Orchidee Karl-Liebknecht-Straße 50, 04275 Leipzig. Montag und Dienstag 8.30-18.30 Uhr.

Westen

Blumen Edelweiß Edeka, Pestalozzistraße 72, 04178 Leipzig. Montag und Dienstag 8-19 Uhr.

Blumen Edelweiß Allee Center, Ludwigsburger Straße 9, 04209 Leipzig. Montag und Dienstag 9-19 Uhr.

Blume 2000 Allee Center, Ludwigsburger Straße 9, 04209 Leipzig. Montag und Dienstag 9-20 Uhr.

Blumen Wandel Zschochersche Straße 48, 04229 Leipzig. Montag und Dienstag 8-19 Uhr.