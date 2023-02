﻿Rote Rosen sind am Valentinstag besonders teurer: Leipziger Floristen raten zu diesen Alternativen

Lydia Brenner (51) vom Blumenhaus Brenner in Leipzig mit roten Rosen zum Valentinstag.

Der Riesenstrauß rote Rosen zum Valentinstag wird in diesem Jahr wohl kaum verschenkt. Dass Blumen zum Tag der Verliebten am 14. Februar besonders teuer sind, ist zwar nichts Neues. Doch diesmal schlagen die hohen Energiekosten bei den Produzenten so richtig durch.

