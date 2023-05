﻿Vatertag im Wandel – wie die Domholzschänke den Familientag stemmt

Schkeuditz. Wer mit dem Fahrrad an der Neuen Luppe entlang radelt, könnte die Domholzschänke fast übersehen. Von Leipzig aus liegt das Restaurant linksseitig vom Fluss und versteckt sich hinter saftig grünen und dicht aneinander stehenden Bäumen und Büschen. Lediglich ein kleines Schild am Wegrand macht auf den „Rastort“ aufmerksam, der nicht nur an Männertagen ein beliebter Ausflugsort ist. Nach fast 14 Kilometern mit dem Rad, wenn man am Hauptbahnhof Leipzig startet, kehren dort viele Touristen und Ausflügler zur Pause ein.

Wer sich einmal durch die Innenstadtradwege gekämpft hat, startet mit dem entspannten Teil der Fahrt am Elsterbecken. Gleich zu Beginn geht es an der Red-Bull-Arena vorbei und weiter Richtung Klärwerk Rosenthal (immer der Nase nach). Ab dort verläuft der Radweg entlang der Neuen Luppe und man fährt erhöht auf den Deichen mit Blick auf das glitzernde Wasser und das umliegende Grün des Auwalds. An der siebten Brücke nach dem Klärwerk – links abbiegen. Hier weist das kleine Schild auf die Domholzschänke hin und es muss ein verwachsener Schotterweg durch das Gebüsch passiert werden. Vor dem Restaurant befindet sich der leicht befestigte Weg Domholz, der quer durch den Wald läuft. Unter der Woche ist hier nicht viel los, doch an Wochenenden oder Feiertagen kann es schon mal eng werden auf den Wegen.

„Die Fahrräder stehen an Himmelfahrt bis hinter zur B 186 gut anderthalb Kilometer weiter Glied an Glied“, erzählt Emmanouil Illidais. Der 60-Jährige betreibt mit seiner Frau Katrin Jeworowski die Domholzschänke. Die beiden bereiten sich auch in diesem Jahr auf einen großen Andrang vor. Das machen sie seit Jahren so, wie sie im Biergarten unter großen Kastanien erzählen und über die Veränderungen des Vatertages sinnieren. Seit Mitte der 1990er-Jahre betreibt Illiadis nun schon Gaststätten in Deutschland unter anderem in Berlin, Leipzig und Dresden.

Der gebürtige Grieche und seine Frau, die er in Deutschland kennengelernt hatte, haben den Vatertag (wahlweise auch Herren-, Männertag oder Himmelfahrt) in der Domholzschänke schon auf vielfältige Weise erlebt. Mittlerweile macht sich der gebürtige Grieche keine Sorgen mehr wegen betrunkenen Gästen oder sogar Schlägereien, die es früher durchaus schon gegeben habe: „In den letzten drei Jahren habe ich keine Schlägereien oder Streits mehr erlebt, das hat alles abgenommen.“ Der Vatertag hat sich gewandelt: „Damals zu DDR-Zeiten durften Frauen und Kinder gar nicht erst mitkommen. Das hat sich heute komplett gedreht und ist es vielmehr ein Tag für die ganze Familie geworden.“

Im Biergarten geht es nicht mehr nur noch darum, möglichst viel Bier zu trinken. Wegen der Kinder, die nun auf dem Spielplatz im Sandkasten und am Klettergerüst spielen, ließen sich auch die Männer andere Späße einfallen. Sie fahren teils mit außergewöhnlichen Fahrzeugen wie alten Lkw und Kutschen vor oder kommen gar im Smoking wie im vergangenen Jahr. „Das waren große, hübsche Kerle mit Zylinder. Als sie anfingen zu singen, wurde bei uns im Biergarten auf einmal alles ruhig – das war ein schöner Moment“, erzählt die Geschäftsführerin und lächelt. Ob des zu erwartenden Andrangs haben die Domholzschänken-Betreiber allerdings vorsichtshalber auch in diesem Jahr Sicherheitskräfte für Christi Himmelfahrt engagiert.

Weitere beliebte Ausflugsziele im Leipziger Umland Das RestaurantGöpfert in Markranstädt (Ernst-Thälmann-Straße 41) hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An der Bistumshöhe am Cospudener See erwartet Ronny Wenz von 12 Uhr bis zum Anbruch der Dunkelheit Gäste an seinem Imbissstand. Auch die Hacienda am Nordstrand desCospudener Sees in Leipzig (Lauerscher Weg 200) hat zu Himmelfahrt geöffnet. Der Landgasthof Goldener Hirsch in Schkeuditz-Dölzig (Paul-Wäge-Straße 61) serviert von 17 bis 22 Uhr. Der Landgasthof Gut Graßdorf in Taucha(Am Volksgut 2) hat ab 11.30 Uhr geöffnet. Das Strandhaus am Markkleeberger See in Markkleeberg (See-promenade 8) hat von12 bis 22 Uhr geöffnet. (Alle Angabenohne Gewähr)

Zum Vatertag 2023 sind vor allem Neuerungen bei der Verköstigung geplant. Neben dem üblichen Grillgut kommt der neue Steinofen für Pizza zum Einsatz. Und auch Gyros und Pitabrote stehen auf dem Speiseplan. Ein großes Rahmenprogramm sei aber nicht nötig, erklärt Jeworoski: „Himmelfahrt ist ein Selbstläufer. Die Leute brauchen da nicht viel und kommen auch ohne Specials aus. Die sitzen untereinander in ihren Grüppchen am Tisch, singen, essen, trinken und ziehen dann weiter zum nächsten Lokal.“ Himmelfahrt sei nicht der umsatzstärkste Tag im Jahr, wie man erwarten könnte. An den Pfingsttagen kämen noch mehr Ausflügler vorbei. In den Jahren vor der Pandemie waren es bis zu 7000 Gäste an einem Tag – der Biergarten selbst fasst rund 250 Gäste. In den vergangenen zwei Jahren seien dann jeweils „nur“ noch 2000 Gäste gekommen. In diesem Jahr geht Illidais wieder von mehr Besuchern aus. Dann müsse sogar mit Wartezeiten am Einlass gerechnet werden, sagt der Geschäftsführer.

Geschäftsführerin Katrin Jeworowski und Kellner Kostas Gkaraliakos präsentieren Essen und Getränke vor der Domholzschänke. © Quelle: Michael Strohmeyer

Die Domholzschänke schließt am Männertag bereits um18.30 Uhr. „Wir haben dann genug gearbeitet. Ab dann kämen sowieso nur noch die harten Fälle“, sagt Illiadis und lacht dabei. Im vorab macht er sich nur noch Gedanken über die Bierbestellung – 750 Liter alleine an Pils. Das sei mehr als das Vierfache der üblichen Menge. Feuchtfröhlich könnte es also doch werden, in der Domholzschänke.

