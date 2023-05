Am 21. Mai

Theater, Musik und Handwerk: Museums- und Hoffest in Grimma-Hohnstädt

Am 21. Mai erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm für Jung und Alt beim 2. Museums- und Hoffest in Grimma-Hohnstädt. Was an Musik, Theater und Handwerkskunst an dem Sonntag zu erleben ist.