﻿Leipzigs Chef-Kinderarzt: Mütter gefährden mit veganer Ernährung ohne Zusatzvitamine ihr Kind

Leipzig. Wie elementar wichtig die richtige Ernährung von Kindern ist, fördert in immer neuen Facetten die große Leipziger Life-Child-Studie zur Kindergesundheit zutage. Und es gehe schon im Mutterleib los, betont Wieland Kiess, der Chef der Leipziger Universitätskinderklinik.

„Eine Mutter, die sich vegan ernährt und ausschließlich stillt, füttert ihrem Kind leider einen irreversiblen Mangel an Vitamin B12 zu“, erklärt der Pädiatrie-Professor. Der Körper benötigt B12 für den Energiestoffwechsel, zur Bildung von Blutzellen und zum Aufbau der Nervenhüllen. Das Vitamin steckt in größeren Mengen in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Eiern und Milcherzeugnissen und kann vom Menschen nicht selbst gebildet werden. Deshalb sollten schon Schwangere, die sich vegan ernähren, separat Vitamine zuführen, die in veganen oder vegetarischen Nahrungsmitteln nicht oder kaum enthalten sind, rät Kiess.

Einen solchen Vitaminersatz vorausgesetzt, sei gegen vegane Ernährung nichts einzuwenden. Andernfalls drohen aber schwerwiegende Folgen: „Ein massiver Vitamin-B12-Mangel schädigt das Kind“, konstatiert Kiess. „Das sind Einzelfälle von schwerbehinderten Kindern, die wir dann in der Klinik sehen.“ Der Mediziner hatte mit seinem Team auch schon ein schwerkrankes Kleinkind in Behandlung, das von seinen Eltern bewusst vegan und ohne Vitaminersatz ernährt worden war.

Ist das Kind dann auf der Welt, muss ausgewogene und vielfältige Ernährung in jeder Familie ein Dauerthema bleiben, fordert Kiess. Sein Tipp: „Frisch Gekochtes und weniger Fertigprodukte verwenden, um so auch den Zucker- und Salzgehalt vor allem von Fertigprodukten niedrig zu halten.“ Allerdings seien ungesunde Lebensmittel „nur ein Teil der Adipositasepidemie“, von der der Mediziner mit Blick auf immer mehr fettleibige Kinder ganz unverblümt spricht. „Der andere Teil“, so Kiess, „ist die mangelnde sportliche Bewegung.“

Um das Bewusstsein für solche Zusammenhänge zu schärfen, brauche es Aufklärung – und keine Werbung, erklärt der Pädiater mit Blick auf einen aktuellen Gesetzentwurf von Cem Özdemir. Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Grüne) hat sich gerade einen weiteren Baustein aus dem Koalitionsvertrag vorgeknöpft. Er will Werbung verbieten, die sich an Kinder richtet und Lebensmittel mit zu viel Zucker, Salz oder Fett vermarkten soll. Aber auch nicht explizit an Kinder gerichtete Reklame, die bewusst in Kauf nehme, regelmäßig von Kindern wahrgenommen zu werden, soll zwischen 6 und 23 Uhr untersagt sein. Alle für Kinder relevanten Medien sowie Außenwerbung wären betroffen.

Wirtschaftsverbände laufen Sturm gegen das Vorhaben. Wieland Kiess gehen die Pläne dagegen nicht weit genug: „Auch Schleichwerbung sollte verboten werden, wenn die Comicfigur farblich mit einer Süßigkeit assoziiert wird und Geräusche produziert, die unterbewusst an knisternde Verpackung erinnert“, fordert der Kinderarzt. „Wir werden alle eingewoben von kommerzieller Werbung. Ich bin eigentlich gegen Verbote, aber anders kommt man diesen Sachen nicht bei.“

„Was wir essen, kommt in den Knochen an“: Wieland Kiess, Pädiatrie-Professor und Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik. © Quelle: André Kempner

Thematisieren müsse man das Thema Ernährung stattdessen über mehr Bildung: „Hier müssen wir ganz früh anfangen – schon im Kindergarten, in der Schule dann mit Sozialarbeit, in der Freizeit mit Sportangeboten. Wir müssen darauf achten, dass die Kinder eine abwechslungsreiche Ernährung bekommen, an die frische Luft gehen und Sonnenenergie tanken.“ Sport aktiviere die Muskulatur, diese stabilisiere die Knochen – so könne das Sonnen-Vitamin-D besser wirken. „Was wir essen, kommt in den Knochen an“, sagt Kiess, „Ernährung und Hormone stehen in einem sehr komplexen Zusammenhang.“

„Schon während der Schwangerschaft aufs Dicksein programmiert“

Die Life-Child-Studie hat solche und andere Zusammenhänge schon mehrfach wissenschaftlich untermauert. Eine aktuelle Untersuchung beschreibt anhand der Studiendaten, dass eine zu starke und rasche Gewichtszunahme in der Schwangerschaft dazu führt, dass Neugeborene bei der Geburt (zu) schwer sind. „Das Kind wird dann schon während der Schwangerschaft aufs Dicksein programmiert“, sagt Kiess. Besonders betroffen seien Kinder von schlanken Frauen, die während der Schwangerschaft stark zunehmen.

Die Leipziger Life-Child-Studie Im Rahmen der Leipziger Life-Child-Studie werden seit 2011 jährlich rund 5000 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 untersucht. Neben zahlreichen Erkenntnissen zu Zusammenhängen zwischen Ernährung oder sozioökonomischem Hintergrund und Gesundheit hat die Studie bereits wichtige Referenzwerte für Labordaten geliefert. Denn bis vor einigen Jahren wurden bei Kindern die „Standard-Werte“, also die „Soll-Größen“, für einige Parameter aus Leber, Blut oder Niere bestimmt, indem man sie aus den Befunden kranker Patienten quasi heruntergerechnet hat. Durch die große Zahl der Kinder, die an der Studie teilnehmen, konnten durch Life-Child „Normalwerte“ aus den Daten gesunder Patienten ermittelt werden. Das ist auch deshalb von Bedeutung, weil sich solche Werte im Laufe von Kindheit und Jugend ändern.

Frühere Life-Child-Untersuchungen hatten unter anderem dargelegt, dass Kinder aus finanziell schwächer gestellten Familien ein höheres Risiko für Übergewicht haben. Oder dass die psychische Gesundheit von Kindern auch von ihrer Smartphone-Nutzung sowie vom Handy-Gebrauch der Eltern abhängt. Eine Korrelation zwischen der frühen Nutzung von Mobiltelefonen und späteren Schulnoten wurde ebenfalls nachgewiesen. „Festgestellt haben wir zudem, dass Kinder, die im frühen Kindesalter zu Sport und Bewegung angeleitet werden, das sportliche Verhalten beibehalten“, berichtet Kiess. „Leider geht die Entwicklung dahin, dass Kinder weniger Sport treiben als noch vor zehn Jahren und auch weniger an musikalischer Erziehung teilnehmen.“

Kindermediziner Kiess ist wissenschaftlicher Leiter des hybriden Fachkongresses „Ernährung und Hormone“ am 11. März in Leipzig, zu dem mehr als 100 Expertinnen und Experten erwartet werden. Die Veranstaltung richtet sich an ein Fachpublikum – Anmeldungen unter paediatric-research.de.