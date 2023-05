﻿Präsident der Velo-City 2023: Darum fiel die Wahl auf Leipzig

Leipzig. Henk Swarttouw ist Präsident der European Cyclists’ Federation (ECF), die jährlich die Weltfahrradkonferenz Velo-City ausrichtet, welche derzeit in Leipzig stattfindet. Die LVZ hat den gebürtigen Holländer bei der Bike-Parade am Mittwoch angetroffen und ihn unter anderem gefragt, wie sich Leipzig aus seiner Sicht als Fahrradstadt schlägt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum wurde Leipzig für die Velocity 2023 gewählt?

„Es war ein Wettbewerb und Leipzig hat gewonnen. Die Stadt macht viel für Fahrradfahrer“, antwortet Swarttouw. Außerdem eigne sich die Leipziger Messe sehr gut als Veranstaltungsort für die Konferenz. „Die Messe, die Bike-Parade, ein großes Fest am Donnerstag“, zählt er auf, „Leipzig hat einfach das beste Paket angeboten.“

Ist Leipzig schon eine Fahrradstadt?

Aber: ist Leipzig schon eine Fahrradstadt? „Die Stadt ist auf einem guten Weg“, sagt der ECF-Präsident. „Die Infrastruktur ist da.“ Aber es müsse auch noch viel getan werden, insbesondere was die Qualität angeht: „Es gibt Fahrradspuren, aber die sind schmal und die Wege sind uneben.“ Wenn immer mehr Menschen Fahrrad fahren - und eben das passiere in Leipzig - werde der Platz künftig nicht ausreichen. „Es wird der Punkt kommen, an dem man den Platz umverteilen muss“, so Swarttouw, „für Lastenräder, für Menschen mit Anhängern und für Menschen, die Kinder transportieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außerdem findet der gebürtige Holländer, dass die Wartezeiten an den Ampeln in Leipzig „viel zu lang“ sind – „wenn du kein Auto bist“. Ich bin sieben Mal von der Innenstadt zur Messe geradelt, insbesondere das Verlassen des Stadtzentrums bringt sehr lange Wartezeiten mit sich. Um etwa vom Leipziger Hauptbahnhof in die Innenstadt zu kommen, müsse man mehrere Male in der Mitte warten, statt die Straße in einem Zug zu überqueren. „Das ist sehr komisch“, findet Swarttouw.

Lesen Sie auch

Was sollte die Politik tun, um den Radverkehr in Leipzig zu verbessern?

„Politiker sollten den Mut haben, schwere Entscheidungen zu treffen. Es wird immer jemanden geben, dem die Entscheidung nicht gefällt“, sagt Henk Swarttouw. „Gesundheit, Bewegung, Klima, Emission“, zählt der Präsident des Dachverbands die Vorteile des Fahrradfahrens auf. „Wir stehen hier auf dem Augustusplatz. Ich nehme an, vor 20 Jahren war hier alles voll mit parkenden Autos“, sagt Swarttouw. „Man kann öffentlichen Raum neu erfinden: Statt parkenden Autos kann ein Raum geschaffen werden, wo Menschen essen, trinken, tanzen, einfach sein können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo wird die Velo-City nächstes Jahr stattfinden?

„Nächstes Jahr werden wir in Gent, Belgien, sein und im Jahr danach in Danzig, Polen. Der Standort 2026 steht noch nicht fest.“