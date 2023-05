﻿Velo City 2023 in Leipzig: Die wichtigsten Fakten zum Weltfahrradkongress

Der weltweit größte Fachkongress rund um den Radverkehr „Velo City“ findet vom 9. bis 12. Mai in Leipzig statt. Auf dem Augustusplatz gibt es dazu täglich für alle ein großes Fahrradfest. Hier der Überblick.

Leipzig. Am Dienstag beginnt in Leipzig die Velo City 2023. Erstmals seit 16 Jahren findet die Weltradkonferenz wieder in Deutschland statt. Hier die wichtigsten Informationen zu dem viertägige Event: