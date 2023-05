﻿Velo City 2023 in Leipzig: Die wichtigsten Fakten zum Weltfahrradkongress

Leipzig. Am Dienstag beginnt in Leipzig die Velo City 2023. Erstmals seit 16 Jahren findet die Weltradkonferenz wieder in Deutschland statt. Hier die wichtigsten Informationen zu dem viertägige Event:

Was ist Velo City?

Velo City ist die weltweit größte Radverkehrskonferenz. Ausrichter sind die European Cyclists’ Federation (ECF), der Dachverband der europäischen Radverkehrsorganisationen mit Sitz in der belgischen Hauptstadt Brüssel, und eine jedes Jahr wechselnde Gastgeberstadt. Diesmal fiel die Wahl auf die Stadt Leipzig, die für die Austragung 260 000 Euro bezahlt. Die erste Velo-City-Konferenz fand 1980 in Bremen statt. Leipzig ist nach München (2007) die dritte Gastgeberstadt in Deutschland. Nächstes Jahr zieht die Velo City nach Danzig (Polen).

Welches Ziel verfolgt Velo City?

Velo City bringt jedes Jahr Experten für urbane Mobilität und Radfahren, Vertreter von Verbänden, Städten, Politik, regionalen und nationalen Behörden, internationalen Institutionen sowie Industrie und Universitäten zusammen, um Gesellschaften zu nachhaltigerer Mobilität, einer besseren Fahrradinfrastruktur und zukunftsfähiger Stadtentwicklung zu inspirieren.

Wer wird erwartet und um welche Themen geht es?

Die Konferenz findet vom 9. bis 12. Mai auf der Neuen Messe in Leipzig statt. 1500 Teilnehmer aus 50 Ländern haben sich angemeldet – so viele wie nie zuvor. Unter dem Motto „Leading the transition“ (Den Übergang führen) sind diesmal mehr als 430 Fachvorträge angesetzt. Dabei stehen nach den Worten von ECF-Chefin Jill Warren Ideen für eine bessere Radverkehrspolitik, auf den Menschen ausgerichtete Mobilitätssysteme, nationale Radverkehrsstrategien und kreative Kampagnen für mehr Radverkehr im Mittelpunkt.

An der Eröffnung am Dienstag nimmt der belgische Vize-Premier und Minister für Mobilität, Georges Gilkinet, teil. Die Eröffnungsrede wird Professor Carlos Moreno halten. Der französisch-kolumbianische Stadtplaner gilt als einer der Pioniere für nachhaltige Stadtgestaltung. Er hat das Konzept der 15-Minuten-Stadt mitentwickelt, das darauf basiert, dass die meisten Alltagsdinge wie Arbeit, Einkauf, Bildung, Gesundheitsversorgung und Freizeit in 15 Minuten zu Fuß oder auf dem Rad erreicht werden können.

Ist die Konferenz für Publikum geöffnet?

Die Konferenz auf der Neuen Messe ist für angemeldetes Fachpublikum zugänglich. Allerdings gibt es in der Stadt begleitende öffentliche Veranstaltungen. Höhepunkt ist eine „Bike-Parade“ am 10. Mai ab 17 Uhr, eine Fahrradtour durch Leipzig, an der Interessierte teilnehmen können (Start: Augustusplatz.) Auf dem Augustusplatz findet außerdem vom 10. bis 12. Mai täglich von 15 bis 22 Uhr ein großes Fahrradfest mit Live-Musik und Aktionen rund um das Radfahren und nachhaltige Mobilität statt, das von Stadt und der LVZ ausgerichtet wird.

Weitere Informationen zur Velo City 2023 (in englischer Sprache) finden Sie hier.