﻿„Velo-City“ in Leipzig: Eigens markierter Radweg führt zur Neuen Messe

Leipzig. Am Dienstag beginnt in Leipzig die Fahrradmesse „Velo-City“. 1200 Experten aus 60 Ländern werden erwartet. Wie kommen die Gäste von ihren Hotels zum Messegelände und zurück? Mit dem Rad selbstverständlich! Davon geht jedenfalls die Leipziger Stadtverwaltung aus: Mit gelben Wegweisern und einigen zeitweiligen Straßenmarkierungen hat das Verkehrs- und Tiefbauamt eine 7,5 Kilometer lange Radroute vom Leipziger Markt zum Congress Center ausgeschildert – die sich teilweise vom angestammten Radweg unterscheidet, den die regulären grün-beschrifteten Schilder von der Innenstadt zum Ausstellungsareal im Nordosten weisen.

„Eine komfortable und sichere Wegeführung vom Hotel und Bahnhof bis zur Messe “ wolle man den internationalen Gästen bieten, sagt Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Grüne). Mindestens drei Wochen lang sollen die Schilder und Markierungen bleiben, damit die Route nicht nur zur Velo-City (9. bis 12. Mai), sondern auch zum Internationalen Transport-Forum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 24. bis 26. Mai zur Verfügung steht.https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fUj00e_lAjbm0xI7U-7LY4nY6tdM3CA&ll=51.389709606137245%2C12.38143457367546&z=13

Vom Startpunkt am Marktplatz lässt sich der Weg zunächst kaum verfehlen. Alle paar Meter hängen die gelben Schilder mit dem Velo-City-Logo an den Laternen. Rechts an den Höfen am Brühl vorbei ist das Emblem samt Richtungspfeil zudem kurz vor dem Ring erstmals auf den Asphalt gesprüht. Auf Gerber- und Eutritzscher Straße führt der Velo-City-Weg zunächst auf der regulären grün-beschilderten Radstrecke in Richtung Norden. Doch an einer Gabelung eine Überraschung: Hier trennen sich die Radwege. Das grün beschriftete Schild rät zur Rechtskurve in die Delitzscher Straße, um zur Messe zu gelangen, der gelbe Velo-City-Pfeil führt hingegen für knapp 500 Meter links in die Georg-Schumann-Straße.

Temporärer Radweg statt Auto-Parkstreifen

Bei der LVZ-Probefahrt am Donnerstag haben die gelben Schilder in diesem Bereich noch gefehlt. Gerade hier werden Ortsunkundige die Hinweise aber benötigen: Denn von der Georg-Schumann-Straße sollen sie in die Bleichertstraße und damit ins Wohnquartier einbiegen. In der Blochmannstraße haben die Mitarbeiter einer Verkehrstechnik-Firma am Donnerstag mit gelben Linien einen etwa 100 Meter langen Radweg markiert. Für Autos gilt dort seither ein Halteverbot – angesichts der gewöhnlicherweise eher ruhigen Verkehrslage in der Straße für manchen Anwohner vielleicht ein Aufregerthema.

Absolutes Halteverbot: Auf der Blochmannstraße ist wegen der „Velo-City“ für drei Wochen auf rund 100 Metern ein zeitweiliger Radweg markiert. © Quelle: Mathias Wöbking

Durch die Giebeler Straße rollen die Räder in den Arthur-Bretschneider-Park weiter – der idyllischste Teil der Strecke. Am Geyserhaus vorbei landet man schließlich doch in der Delitzscher Straße, über die eine temporäre Straßenmarkierung zu einer eigens asphaltierten Auffahrt zurück auf den grün-beschilderten Radweg führt. Die Fahrt an der von vielen Autos befahrenen Straße dauert nicht lang. Am stachelig umzäunten Präsidium der Bereitschaftspolizei vorbei landet man auf einer schönen Strecke am Rand eines Wiederitzscher Wohngebiets, das sich vor allem aus Einfamilienhäusern zusammensetzt. Von dort geht es über eine Brücke über die B 2 und auf die Zielgerade: Der Radweg schlängelt sich an der Bundesstraße entlang. Nach insgesamt etwa einer halben Stunde ist das Congress Center erradelt.

Könnte der zeitweilige Radweg nicht auch eine Alternative für künftige Messen sein, selbst wenn sie nichts mit Zweirädern und anderen Mobilitätsfragen zu tun haben? Die Frage stellt sich insbesondere nach der Buchmesse vergangene Woche, als sich der Verkehr nicht nur auf den Zufahrtsstraßen staute, sondern sich die Menschen auch in den S- und Straßenbahnen stapelten. Die zuständige Verwaltung lehnt sich dazu nicht allzu weit aus dem Fenster: „Ob und wie eine langfristige oder dauerhafte Lösung aussehen kann, wird durch das Verkehrs- und Tiefbauamt derzeit geprüft“, lautet die knappe behördliche Antwort. Nach LVZ-Informationen hatte man zunächst durchaus den Ehrgeiz gehabt, die Route auf Dauer einzurichten, ist dann aber lieber noch mal auf die Bremse getreten.

Vielleicht hilft ja der kommende Praxistest der Mobilitätsexperten aus mehr als 60 Ländern bei der Entscheidungsfindung. Die Velo-City gilt als weltweit wichtigster Kongress für den Radverkehr. Zuletzt fand das Treffen der „European Cyclists’ Federation“ vor 16 Jahren in Deutschland statt, damals in München.