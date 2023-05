Radkonferenz Velo City in Leipzig: Hier muss mit Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden

Leipzig. Die Stadtverwaltung Leipzig rechnet rund um die Bike-Parade im Rahmen der Radverkehrskonferenz Velo City in Leipzig mit Behinderungen im Straßenverkehr. Zur Fahrradtour am 10. Mai um 18 Uhr erwarten die Veranstalter des internationalen Radverkehrskongresses rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jede Velo City richtet traditionell eine Bike-Parade aus“, hieß es aus der Stadtverwaltung. Die zehn Kilometer lange Tour richte sich ausdrücklich an die Bewohnerinnen und Bewohner der Gastgeberstadt.

Velo City: Bike-Parade durch Leipziger Westen und zurück

Der Rundkurs beginnt am Augustusplatz und führt über den Roßplatz auf den Martin-Luther-Ring. An der Harkortstraße biegt die Tour Richtung Süden ab und bewegt sich in Richtung August-Bebel-Straße. An der Kreuzung zur Kurt Eisner Straße geht es Richtung Westen. Weiter geht’s über den Schleußiger Weg auf die Erich-Zeigner-Allee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die etwa zehn Kilometer lange Bike-Parade führt vom Augustusplatz in den Leipziger Westen und zurück. © Quelle: LVZ

Von dort führt die Route auf der Karl-Heine-Straße über den Kanal und am Clara-Zetkin-Park entlang bis zum Herzliyaplatz. Weiter geht’s über die Karl-Tauchnitz-Straße zurück auf den Martin-Luther-Ring, über den Thomaskirchhof durch die Innenstadt bis zum Brühl – und von dort aus zurück zum Augustusplatz.

Velo City 2023: 1500 Gäste aus 60 Ländern in Leipzig

Lesen Sie auch

Die Velo City gilt als weltweit wichtigster Kongress, auf dem sich Mobilitätsexperten, Entscheidungsträger, Stadtplaner, Forscher und Branchenführer über den Radverkehr und die Mobilität austauschen. Zuletzt fand das Treffen der European Cyclists’ Federation vor 16 Jahren in Deutschland statt, damals in München. Die diesjährige Gastgeberstadt Leipzig erwartet rund 1500 Gäste aus über 60 Ländern.