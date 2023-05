﻿Baubürgermeister Dienberg: „Wir sind definitiv noch nicht fahrradfreundlich“

Leipzig. Vier Tage lang haben Experten aus der ganzen Welt in Leipzig auf der Konferenz Velo-City 2023 über Strategien für den Radverkehr in einer nachhaltigen Welt nachgedacht. Die LVZ sprach am Freitag mit Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (60, Grüne) darüber, welche Impulse die Gastgeberstadt mitnimmt.

Leipzig war nicht nur Austragungsort der Velo-City, sondern stand auch vier Tage unter Beobachtung von 1500 Radverkehrsexperten aus der ganzen Welt. Viele von ihnen haben die Stadt selbst aus der Perspektive des Radfahrers kennengelernt. Welche Reaktionen haben Sie bekommen?

Ich habe mit Leuten gesprochen, unter anderem aus Holland, Belgien, Portugal, die schon vor vielen Jahren in Leipzig gewesen sind und jetzt doch sehr erstaunt darüber waren, was Leipzig für einen Wandel durchgemacht hat – natürlich nicht nur im Bereich der Radinfrastruktur, sondern überhaupt. Dass Radfahrerinnen und Radfahrer heute im Stadtbild so sichtbar sind, das war damals vor 15 Jahren noch nicht so. Aber es gab natürlich nicht nur positive Eindrücke, sondern auch freundlich formulierte Kritik.

„Die Menschen in Leipzig sind weiter als die Radinfrastruktur“

Worin bestand die?

Dass die Menschen in Leipzig weiter sind, als es die Radinfrastruktur eigentlich ist. Und das sehe ich genauso. Daran müssen wir arbeiten. Jemand hatte es auf dem Kongress treffend formuliert: Zehn Prozent der Menschen sind richtig dafür, zehn Prozent sind dagegen, den restlichen 80 Prozent ist es im Grunde egal, sie können sich mit jeder Seite anfreunden. Das Thema kann also immer Gefahr laufen, zu spalten. Das darf nicht passieren. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Das geht am besten, wenn wir etwas machen und zeigen. Ich fahre ja auch Auto, in der Stadt zugegebenermaßen Fahrrad, weil das fixer geht. Wenn wir es schaffen, hier Leute vom Auto aufs Rad oder in den öffentlichen Nahverkehr zu bringen, dann kriegen wir die Straßen freier für die, die sie mit dem Kfz oder Lieferwagen auch wirklich nutzen müssen.

Thomas Dienberg (Grüne) – hier am Freitag auf der Velo-City im Congress Center der Leipziger Messe – wurde im September 2020 vom Leipziger Stadtrat für sieben Jahre zum Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bau gewählt. Der 1962 in Bocholt geborene Grünen-Politiker studierte Raumplanung an der Universität Dortmund. Der Diplomingenieur arbeitete danach als Stadtplaner zunächst in Northeim und später in Göttingen, wo er von 2004 bis 2020 auch das Planungs- und Baudezernat leitete. © Quelle: Christian Modla

Allein aus Ihrem Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) sollen mehr als 40 Mitarbeiter den Weltfahrradkongress besucht haben. Warum dieser große Aufschlag?

Diese Zahl kann ich nicht bestätigen, aber ich bin froh, dass doch viele gekommen sind. Bei uns im VTA arbeiten 350 Beschäftigte. Wenn wir in der Stadt die weltgrößte Expertenmesse in dem Bereich haben, dann erwarte ich, dass sich unsere Planer und andere Fachleute hier in puncto Fortbildung zeigen und in einen aktiven Austausch gehen. Es geht doch um die Frage: Ist das, was sie oder ich vor über 30 Jahren an der Uni gelernt haben, heute noch richtig? Oder müssen wir an der einen oder anderen Stelle eine andere Haltung entwickeln? Darüber hinaus waren natürlich viele Kolleginnen und Kollegen auch an der Planung und Durchführung der Messe beteiligt.

Was hat Leipzig von der Velo-City für die Zukunft des Radverkehrs in der Stadt gelernt? Welche Impulse nehmen Sie konkret mit?

Wir können von den Holländern lernen, wie Radinfrastruktur außerhalb der Stadt, in den Ortsteilen und über die Stadtgrenzen hinaus aussehen kann. Die haben dort begegnungsfreie Kreuzungen, da fährt der Radfahrer eine lange Rampe hoch, um über die Bundesstraße zu kommen. Das kostet wirklich viel Geld, aber das leisten sich die Holländer. Hier in Deutschland haben wir zudem das Problem der Zuständigkeiten: Alle denken in vielen Fällen nur bis zu ihren Stadtgrenzen. Da müssen auch der Freistaat und der Bund noch mal ran. An Oslo fand ich interessant, wie dort mit Programmen die Kinder schon im jungen Alter ans Fahrrad herangeführt werden. Die machen das in Kitas und Schulen. Das geht weit über die Verkehrserziehung hinaus, für die sich bei uns die Verkehrswacht engagiert. Auch was Kommunikation angeht, können wir uns einiges bei anderen abschauen. Nur so ehrlich müssen wir sein: Am Ende kommt es natürlich zur Verlagerung von Fläche, die heute dem Kfz-Verkehr zur Verfügung steht, hin zu den anderen Verkehrsträgern. Unser Bestreben ist es dabei aber, die Leistungsfähigkeit aller Verkehrsträger zu erhalten; auch die des Kfz-Verkehrs.

„Wir müssen mehr darüber reden, was wir bekommen“

Kopenhagen gilt als Paradebeispiel für nachhaltige Mobilität und als die Stadt mit den weltweit besten Bedingungen für Radfahrer. Welches Vorbild haben Sie?

Kopenhagen, gar keine Frage. Aber der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen: In den anderen Städten in Dänemark sieht es nicht anders aus als in Deutschland. Was die Ambitionen angeht, finde ich das, was Paris gerade vorhat, ganz spannend. Sicher, Tempo 30 in der gesamten Innenstadt einzuführen, geht in Frankreich einfacher als in Deutschland. Und: Wir reden immer darüber, worauf wir verzichten. Wir müssen mehr darüber reden, was wir dadurch bekommen. Wir müssen stärker in den Vordergrund stellen, dass die Bilanz positiv ist.

Auf der Abschlussfeier der Velo-City wurde die Flagge des Weltfahrradkongresses weitergegeben. Ein Botschafter bringt sie per Fahrrad in die belgische Stadt Gent, wo der Gipfel im kommenden Jahr stattfinden wird. © Quelle: Christian Modla

„Leipzig ist definitiv noch nicht fahrradfreundlich“

Der Präsident des europäischen Radfahrverbandes ECF, Henk Swarttouw, hat Leipzig attestiert, „auf einem guten Weg“ zur Fahrradstadt zu sein. Was muss passieren, dass Leipzig wirklich Fahrradstadt wird?

Wir sind definitiv noch nicht fahrradfreundlich. Wir brauchen vor allem durchgängige, komfortable Hauptrouten. Andererseits sind auch kleine Maßnahmen wichtig: hier und da den Bordstein absenken oder eine Markierung vornehmen. Das geschieht nicht willkürlich, sondern folgt mit dem von mir eingeführten Aktionsprogramm einem Plan. Für 2021/22 standen 80 Maßnahmen drin, wir haben weit mehr geschafft. Von Teilen der Politik wird immer wieder verlangt, mit der Verlagerung von Flächen vom Kfz- zum Radverkehr so lange zu warten, bis die Leute, die Auto fahren, die Möglichkeit haben, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Aber dann sind wir in 30 Jahren noch nicht weiter! Die Dinge müssen parallel laufen. Mein persönlicher Ansporn ist, dass wir in meiner Amtszeit beim Lückenschluss in den Hauptradrouten einen erheblichen Teil vorankommen. Ich hatte auch gehofft, dass der Radschnellweg zwischen Leipzig und Halle kommt. Aber hier sehe ich derzeit noch sehr viele Hürden.