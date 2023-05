﻿Fazit zur Velo-City in Leipzig: Mut zur Zumutung ist gefragt

Leipzig. Das war sie also, die Velo-City, der „Weltfahrradgipfel“ in Leipzig. 1400 Menschen aus 60 Ländern, aus Verbänden, Behörden, Institutionen, Industrie, Universitäten, Politik – vier Tage voller Vorträge, Diskussionen und Austausch.

Und jetzt? Was hat Leipzig davon? Erkenntnisse und Hausaufgaben. Denn bei aller guten Entwicklung, die der Stadt in puncto Radwege und Nachhaltigkeit attestiert wird, steht sie vor einer gewaltigen Anstrengung. Unter anderem der Präsident der European Cyclists’ Federation, Henk Swarttouw, und der niederländische Mobilitätsexperte Herbert Tiemens haben die Schwachpunkte benannt: zu schmale und unebene Fahrradspuren, seltsame Ampelschaltungen, Gefahrstellen.

Ein Kompromiss wäre falsch

Zur ebenfalls kritisierten Unvollständigkeit von Radwegen antwortet das Verkehrs- und Tiefbauamt auf LVZ-Anfrage, man arbeite an einer Lösung, „die zwar einen Kompromiss darstellt, aber trotzdem für alle Verkehrsteilnehmer zufriedenstellend ist“. So nachvollziehbar die Haltung ist – sie ist falsch. Wenn die Stadt einen gesünderen, nachhaltigen Blutdruck im Verkehr schaffen will, muss sie sich davon verabschieden, es allen recht machen zu wollen.

Sagt sich leicht. Die Motor-Lobby ist groß. Da stehen Nerven, Geld und Wählerstimmen auf dem Spiel. Bloß: Andere Städte wie Oldenburg, Münster oder Freiburg haben den Schritt geschafft. Klar, sie sind kleiner als Leipzig. Aber soll das als Argument reichen, die Verkehrswende abzuhaken?

Ein Bekenntnis zum Radverkehr der Zukunft bedeutet weniger Emission, weniger Lärm, mehr Gesundheit, besseres Klima. Die Transformation wird vielen in der Bevölkerung Verzicht und Umdenken abverlangen. Eine Zumutung, die Mut braucht. Henry Ford sagte mal: „Die meisten Menschen wenden mehr Zeit und Kraft auf, um Probleme herumzureden, statt sie anzupacken.“ Der Mann war Autobauer.