﻿„Plötzlich als Radler dem Autoverkehr überlassen“: ein niederländischer Verkehrsexperte in Leipzig

Leipzig. Am Ende der Rundfahrt bleibt vor allem ein Satz von Herbert Tiemens hängen. „Die Kultur des Radfahrens ist eine Frage der Haltung“, sagt der Verkehrsexperte, „und die Infrastruktur dafür eine des politischen Willens“. Dann steigt der Niederländer aufs Rad und fährt Richtung Velo-City auf der Neuen Messe. Zurück lässt er aufschlussreiche Einschätzungen zu einer anderen Frage: Wie viel Potenzial hat Leipzig, um Fahrradstadt zu werden?

Beim 2023 an der Pleiße residierenden Weltradgipfel, der am Freitag zu Ende ging, war Tiemens ein gefragter Mann: Der 50-Jährige arbeitet in Utrecht als Verkehrsplaner mit Fokus auf Fahrrad-Mobilität. Und ist damit einer jener Verantwortungsträger, die die niederländische Gemeinde zur global fahrradfreundlichsten Stadt hinter Kopenhagen und Amsterdam gemacht haben. Von den rund 370.000 Einwohnern sind täglich 125.000 per Rad in der Innenstadt unterwegs. Seit 2019 steht am Hauptbahnhof das weltweit größte Fahrrad-Parkhaus, mit Platz für mehr als 12.500 Vehikel.

Ein weiter Weg für Leipzig

Wo in Utrecht früher dichter Verkehr über breite Fahrbahnen rauschte, liegt heute eine offene Gracht, flankiert von Fuß- und Fahrradwegen. Was durch die Umsetzung eines radikal neuen Verkehrsentwicklungsplans seit 2010 zur Selbstverständlichkeit wurde, ist für Leipzig noch ein weiter Weg. Möglich ist er zweifellos, betont Tiemens, der wie in den vergangenen Jahren zum Velo-City-Ausrichtungsort radelte – für den Weg nach Leipzig absolvierte er 680 Kilometer. „Ich sehe hier sowohl positive Aspekte als auch einige Hürden.“ Angenehm überrascht ist er von der hiesigen Fahrrad-Dichte. „Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet.“

Vom Augustusplatz geht die Begutachtungstour zum Hauptbahnhof und dem besonders hitzig diskutierten neuen Radweg, der den Autofahrerinnen und -fahrern Platz genommen hat. „Der Impuls ist absolut richtig und die Markierung gut“, urteilt der Mobilitätsfachmann. Allerdings irritiert ihn, dass der Weg nach einigen Metern abrupt endet. „Davon gibt es mehrere Abschnitte in Leipzig. Plötzlich wird man als Radler dem Autoverkehr überlassen, das ist schwierig.“

Falsche Anordnung verschiedener Spuren in Kombination mit Parkstreifen: Besser und sicherer wäre es, die Radspur nach rechts zu verlegen, rät Herbert Tiemens. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Im Fall der Strecke am Hauptbahnhof oder der am Dittrichring Richtung Harkortstraße hat die Stadt angekündigt, noch in diesem respektive nächsten Jahr die Spuren weiterzuführen. Eine gute oder eine schlechte Praxis, die Vorhaben nur abschnittweise zu realisieren? „Natürlich wäre eine schnelle Fertigstellung besser“, findet Tiemens, „aber besser, es passiert sorgfältig als oberflächlich. Das Wichtigste bei diesen Verkehrsveränderungen ist, die Bevölkerung einzubinden und zu informieren.“ Das, so gab Leipzigs OBM Burkhard Jung bei der Stadtratssitzung im April zu, sei hier versäumt worden.

Dass sich der Ausbau des Radwegenetzes an manchen Punkten verzögert und das angekündigte Radparkhaus am Bahnhof nicht vorankommt, findet der Niederländer hingegen entschuldbar. „Komplikationen bei Planung und Umsetzung gehören dazu.“ Auch die Realisierung der Nonstop-Cycling-Verbindung zwischen Amersfoort, Ijsselstein, Houten und anderen Städten mit der Provinzhauptstadt Utrecht auf insgesamt 150 Kilometern verschiebt sich, „in zwei Jahren sollen aber 80 bis 85 Prozent fertig sein“.

Grüne Einfärbung ist sehr gut

Zurück in den Leipziger Entwicklungsprozess: Das Grün auf den Radfahrstreifen, das auch am Martin-Luther-Ring bis zur Karl-Tauchnitz-Straße führt, gefällt dem Planer gut. „Das ist auffällig und sorgt für Abgrenzung wie auch Orientierung, vor allem an den Kreuzungen. Für solche Abschnitte ist eine Einfärbung wichtig.“ Die Route auf der Südmeile allerdings hat ihre Tücken. Im Prinzip, so Tiemens, funktioniert der Radweg – so lange er durchläuft. An manchen Stellen jedoch, beispielsweise vor Ampeln, verschwindet er. Das erhöht den Stress- und Gefahrenfaktor für Pedalisten.

Wie fahrradfreundlich ist Leipzig? Ein Utrechter Verkehrs-Experte testet es Wie viel Potenzial hat Leipzig, um Fahrradstadt zu werden? Zum Weltradgipfel Velo-City ist der Verkehrsplaner Herbert Tiemens aus dem niederländischen Utrecht © Quelle: Nicole Grziwa & Eyad Abou Kasem

Bei der Anordnung verschiedener Spuren in Kombination mit Parkstreifen deckt der Utrechter einen nicht nur für Leipzig typischen Planungsschwachpunkt auf: Unter anderem in der Karl-Liebknecht-Straße grenzt der Radweg direkt an die Spur für Motorisierte, die Buchten zum Parken liegen rechts davon. Aus zwei Gründen keine gute Praxis: „Wer mit dem Auto rechts ranfahren will, muss über den Radweg“, erklärt Tiemens, „so besteht die Gefahr, Radelnde zu übersehen.“ Die existiert auch beim Öffnen der Fahrertür, die den Radweg versperrt. Liegt dieser ganz rechts, ist die Unfall-Wahrscheinlichkeit viel geringer.

Die philosophische Komponente

Will man in Leipzig den Schwerpunkt ernsthaft aufs Radfahren umlegen, müssten auch die Ampelschaltungen angepasst werden, um flüssiges Durchfahren zu ermöglichen. Was wiederum natürlich vom Fahrtempo abhängt. An diesem Punkt biegt man in die philosophische Komponente der Fortbewegung ein: das Selbstverständnis von Stadtradlerinnen und -radlern. „Bei Ihnen geht es darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, bei uns hat das Radeln eine große soziale Komponente.“ Selbst in Großstädten wie Amsterdam geht es eher nicht um Geschwindigkeit, sondern um Konversation. „Wir fahren oft nebeneinander und plaudern“, so Tiemens. Der Weg – genauso wichtig wie das Ziel.

Alltag in Utrecht: Die niederländische Stadt ist eine der fahrradfreundlichsten Städte der Welt. © Quelle: Jochen Tack

Liegt der Unterschied in der anderen Mentalität der Deutschen? Der Mobilitätsberater schüttelt den Kopf und lächelt. „Der Zustand der Straße bedingt das Verkehrsverhalten. Wenn man sich ständig auf mögliche Gefahren konzentrieren muss, fährt man unentspannt. Eine neue Infrastruktur kann das verändern.“ Neben dieser Entkrampfung sowie dem Beitrag zur Klimaneutralität findet der 50-Jährige weitere Vorteile – geringe Lärmbelastung von Motoren, weniger Stress, höhere Lebensqualität.

Nicht zuletzt: Die Zahl der Verkehrstoten würde deutlich sinken. Nachdenklich verweist Tiemens auf die weißen Fahrräder, die er im Leipziger Stadtgebiet gesehen hat und die an bei Unfällen gestorbene Radlerinnen und Radler erinnern. „Solche Tragödien könnten in Zukunft verhindert werden.“

Beeindruckt ist Herbert Tiemens vom citynahen Leipziger Grün. „Ein großer Trumpf der Stadt“, sagt er. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Beeindruckt ist er vom citynahen Leipziger Grün. „Ein großer Trumpf der Stadt.“ Er lobt das Wegenetz durch Park- und Waldflächen, das Erholung und Spaß am Radfahren mache. Hier ist es nämlich schon erfahrbar, das entspannte Sozialverhalten dank stressfreier Mobilität.

Wie gut stehen also die Chancen für Leipzigs Transformation zu mehr Rad- und weniger Autoverkehr? „Hinsichtlich der Infrastruktur ist das Potenzial definitiv vorhanden“, sagt Herbert Tiemens. „Entscheidend wird sein, wie konsequent sich die Kommune dazu bekennt, sie die Bevölkerung mitnimmt.“