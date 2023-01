﻿Verbände fordern 50 Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau

In Gohlis-Nord hat die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft im vergangenen Sommer 106 neuen Sozialwohnungen (die hellen Gebäude im Bild unten) an der Landsberger Straße fertiggestellt. Die Kaltmiete kostet dort 6,50 Euro pro Quadratmeter. Zu dem Ensemble gehört auch eine neue Kita mit 165 Plätzen im Erdgeschoss.

Leipzig. Ein dramatisches Bild von der deutschen Baubranche, in der gerade viele Projekte gestoppt werden, hat am Donnerstag das Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ gezeichnet. Die Bundesregierung müsse schleunigst ein Sondervermögen von etwa 50 Milliarden Euro bereitstellen, um zumindest ihre selbst gesteckten Ziele im geförderten Mietwohnungsbau bis zum Ende der Legislatur 2025 zu erreichen, verlangte das Bündnis. Ihm gehören unter anderem der Deutsche Mieterbund, die Caritas, Verbände des Bauwesens und die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt an.

Ein Drittel dieser Summe müssten die Länder finanzieren, sagte Matthias Günther, der Leiter des Pestel-Instituts in Hannover. Aktuell fehlten in Deutschland 700.000 Sozialwohnungen. Das Defizit sei im vergangenen Jahr um 300.000 Stück gewachsen. Ursache dafür war nicht nur die „höchste Zuwanderung seit Ende des Zweiten Weltkriegs“ infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine, so Günther. Auch die Rahmenbedingungen für den Neubau hätten sich durch Zinsanstiege und emporschnellende Materialkosten extrem verschlechtert.

2022 bei Sozialwohnungsbau gescheitert

Bislang möchte der Bund den Ländern in dieser Legislatur 14,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Das reiche aber bei Weitem nicht aus, um den Absturz der Fertigstellungszahlen und Notlagen für Mieter mit geringem Einkommen abzuwenden, so der Präsident des Deutschen Mieterbundes Lukas Siebenkotten. Im „gescheiterten Sozialwohnungsbau-Jahr 2022“ seien nur 20.000 Sozialwohnungen errichtet worden. Eigentlich habe sich die Ampel-Koalition 100.000 Stück pro Jahr vorgenommen.

Wegen des Fachkräftemangels brauche Deutschland 300.000 bis 500.000 Zuwanderer jährlich. „Es wird keiner kommen, wenn er nicht wohnen kann“, meinte Siebenkotten. Ohne genügend Arbeitskräfte aus dem Ausland drohe ein Zusammenbruch in Teilen der Gesundheitsversorgung und der Pflege, pflichtete Janina Bessenich, Geschäftsführerin der Caritas-Behindertenhilfe, bei. Sie forderte, dass zehn Prozent der Sozialwohnungen gezielt an Menschen mit Behinderungen vermittelt werden.

Geringe Fertigstellungszahlen in Sachsen

Laut einer Studie des Pestel-Instituts im Auftrag des Bündnisses sind die einzelnen Bundesländer sehr unterschiedlich beim Bau von Sozialwohnungen engagiert. „Spitzenreiter ist unbestritten Hamburg“, sagte Günther. Dort wurden seit 2017 auf 1000 Mieterhaushalte jährlich jeweils sieben Sozialwohnungen neu geschaffen – gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 4,5, Berlin mit 2,5 sowie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern mit je reichlich zwei. Schlusslichter waren hingegen Sachsen mit knapp 1, Niedersachsen mit 0,6 und das Saarland mit 0,2.

Das Kieler Bauforschungsinstituts „Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen“ (Arge) ermittelte, dass der Baukostenanstieg zuletzt doppelt so hoch lag als die Inflation von zehn Prozent. In den Großstädten müssten für den Bau von einem Quadratmeter Wohnraum nun im Schnitt 4900 Euro kalkuliert werden – davon 900 Euro für Grundstück und Planung. Damit aus diesen Kosten bezahlbarer Wohnraum entstehe, brauche es stattliche Zuschüsse von 2100 Euro pro Quadratmeter. Andernfalls kämen die Mieten – je nach energetischem Standard – bei deutlich über 20 Euro pro Quadratmeter heraus, erläuterte Arge-Geschäftsführer Dietmar Walberg.

Gute Reformen in Schleswig-Holstein

Vorbildlich sei Schleswig-Holstein, wo die sonst immer bürokratischeren und teuren Vorschriften für Neubauten schon deutlich entschlackt worden seien, vermerkte das Bündnis. Weitere Lösungsansätze wären eine Senkung der Mehrwertsteuer für den Sozialwohnungsbau von 19 auf sieben Prozent. Das könne die Baukosten für eine 60-Quadratmeter-Sozialwohnung um 20.000 Euro verringern, erklärte Harald Schaum von der IG Bau. Er warnte zugleich vor einem Mangel an Arbeitskräften. Wenn die Bautätigkeit in der aktuellen Krise zum Erliegen komme, wanderten die Beschäftigten in andere Branchen ab und kehrten nicht zurück – wie man es in der Corona-Pandemie im Gastgewerbe erlebt habe.

Der Eigentümerverband Haus & Grund legte gleichzeitig in Berlin eine eigene Untersuchung vor, laut der die Mieten in Deutschland zwischen 2015 und 2021 erschwinglicher geworden seien. Die Löhne stiegen in dem Zeitraum durchschnittlich um 14 Prozent, die Bestands- und Neuvertragsmieten aber nur um 7,3 beziehungsweise 7,7 Prozent, so Verbandspräsident Kai Warnecke. „Daraus folgt, dass sich die Maßnahmen für eine bessere Bezahlbarkeit des Wohnens auf Personengruppen konzentrieren sollten, die nachweislich Probleme haben“, sagte er.

Lohnplus übertrifft Mietsteigerungen

In Sachsen liegen die Bestandsmieten meist noch deutlich unter den aktuellen Sätzen für Sozialwohnungen (6,50 Euro kalt pro Quadratmeter). Der Freistaat habe bei der aktuellen Studie von Haus & Grund bundesweit am besten abgeschnitten, betonte der Landesverbandschef René Hobusch. Zu den zehn deutschen Städten und Kreisen, in denen die Lohnsteigerungen am weitesten über dem Anstieg der Mieten lagen, hätten die Landkreise Nordsachsen (Platz 3), Leipzig (5), Mittelsachsen (8), Bautzen (9) und der Erzgebirgskreis (10) gehört. In der Stadt Leipzig legten die Einkommen in dem Zeitraum demnach um 21,3 Prozent zu, die Bestandskaltmieten um 3,5 Prozent und die Neuvertragsmieten um 12,3 Prozent.