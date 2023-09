Verbot einer rechtsextremen Sekte - der Mittwoch in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

seit 1951 werden in Deutschland von der „Artgemeinschaft“ pseudoreligiöse Theorien der Nationalsozialisten gehegt, kultiviert und verbreitet. Überall im Bundesgebiet fand diese Organisation unter Rechtsextremen aufgrund der Verwebung nordischer Mythologie mit Antisemitismus, rassistischer Weltanschauung und patriarchalem Führerprinzip seither Anklang. Unter anderem das NSU-Terrortrio, der Mörder von Walter Lübcke, aber auch völkische Siedlungsgruppen lebten oder leben nach Prinzipien der „Artgemeinschaft“. Am Mittwoch, nach mehr als 70 Jahren ungehinderter Existenz in der Bundesrepublik, wurde die Gruppierung nun von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) verboten. Die „Artgemeinschaft“ sei eine Art rechtsextreme Sekte, sagt Faeser und begründet das Verbot unter anderem mit dem Schutz von Kindern.

„Diese rechtsextremistische Gruppierung hat versucht, durch eine widerwärtige Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen neue Verfassungsfeinde heranzuziehen.“ Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin

Parallel zum Verbot wurden landesweit Wohnungen und Gebäude von Beteiligten durchsucht – darunter in Nähe der mittelsächsischen Kleinstadt Leisnig. Wer die Beschuldigten dort konkret sind, ist noch unklar. Im aktuellen Bericht des sächsischen Verfassungsschutzes wird im Zusammenhang mit der „Artgemeinschaft“ auch die rings um Leisnig aktive „Initiative Zusammenrücken“ genannt. Mehrere Gehöfte sollen von Mitgliedern bewohnt sein. Wir haben einige Fakten zu den Durchsuchungen heute Morgen bei Leisnig zusammengetragen.

Es ist vielleicht nicht das schönste Bild, aber es gehört zu einem Thema, über das am Mittwoch in Leipzig viel diskutiert wurde: Bewohnerinnen und Bewohner der Ludwigstraße im Stadtteil Volkmarsdorf beobachten brennende Barrikaden auf ihrer Straße. © Quelle: Dirk Knofe

Es sollte ein Protest gegen die Räumung eines besetzten Hauses im Quartier werden: Am Dienstagabend brannten in der Ludwigstraße (Volkmarsdorf) Barrikaden. Viele unterstützen das Ansinnen, statt Gebäude jahrelang leer stehen zu lassen, doch lieber soziokulturelle Zentren zu errichten. Die Form des Protest gegen die Räumung eines zuletzt in Anspruch genommenen, ehemaligen Bahngebäudes teilen aber nicht alle im Stadtteil. Am Dienstag gab es auch Anwohnerinnen und Anwohnern, die brennende Barrikaden verhindern wollten.

Am Mittwoch reagierte Leipzigs Polizeipräsident René Demmler auf Kritik, seine Beamtinnen und Beamten seien zu spät eingeschritten.

Die Neugestaltung des Wilhelm-Leuschner-Platzes hat bereits begonnen. Inzwischen sind die Baugenehmigungen für ein Geschäftshaus, das bis zu 1000 Jobs bringen soll, erteilt. Zudem wird an neuen Uni-Institutsgebäuden gearbeitet, hat bereits begonnen. Inzwischen sind die Baugenehmigungen für ein Geschäftshaus, das bis zu 1000 Jobs bringen soll, erteilt. Zudem wird an neuen Uni-Institutsgebäuden gearbeitet, hat mein Kollege Jens Rometsch erfahren

Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen wird nicht nur aus Sachsen vehement gefordert. So ließe sich die Zahl ankommender Geflüchteter verringern, heißt es. Doch geht das überhaupt so einfach, Grenzen in Europa schließen? wird nicht nur aus Sachsen vehement gefordert. So ließe sich die Zahl ankommender Geflüchteter verringern, heißt es. Doch geht das überhaupt so einfach, Grenzen in Europa schließen? Mein Kollege Andreas Debski hat die Situation analysiert

Für den Ausbau der E-Mobilität sind es gute Nachrichten: Skeleton Technologies baut in Markranstädt westlich von Leipzig „die größte Fabrik der Welt für Superkondensatoren“. Was erhofft sich die estnische Firma von der Standortwahl? sind es gute Nachrichten: Skeleton Technologies baut in Markranstädt westlich von Leipzig „die größte Fabrik der Welt für Superkondensatoren“. Was erhofft sich die estnische Firma von der Standortwahl? Mein Kollege Florian Reinke kennt die Antworten

Ankommen und Integration in Sachsen: Der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth (CDU) stellt am Donnerstag um 10 Uhr in Dresden seinen Jahresbericht 2022 vor.

Körperliche Selbstbestimmung: Seit Jahrzehnten engagieren sich auch in Sachsen Menschen für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und gegen die Strafverfolgung nach § 218 StGB. Zum „Safe Abortion Day“ am Donnerstag gibt es bundesweit kollektive Infoveranstaltungen – beispielsweise in derLeipziger Galerie D21 (Demmeringstraße 21) oder in der Cinémathèque in der NaTo (Karli 46).

Alternative Ostdeutschland: Wer etwas über den musikalischen Underground in der DDR wissen will, kommt an der Gruppe Sandow nicht vorbei. Während ich als Stift Springsteens „Born in the U.S.A“ in die Schulbank kritzelte, summten die echten Punker längst Sandows Hommage „Born in the G.D.R“. Am Donnerstagabend spielt das Quartett aus Cottbus im wunderschönen UT Connewitz.





