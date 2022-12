﻿Leipziger Polizei-Spezialkräfte: Schüsse auf Neuling – „Verdacht erhärtet“

Wegen Schüssen auf einen neuen Kommando-Angehörigen wird gegen Beamte einer Leipziger Polizei-Spezialeinheit ermittelt. Das Abfeuern von Übungsmunition war Teil eines verbotenen Aufnahmerituals.

Leipzig. Die Erkenntnisse zu einem verbotenen Aufnahmeritual beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) Leipzig werden offenbar immer konkreter. "Die Ermittlungen in dem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung geführten Ermittlungsverfahren gegen insgesamt 25 Beschuldigte dauern weiter an", teilte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, Sabine Wylegalla, auf Anfrage der LVZ mit. "Die bisher durchgeführten Ermittlungen haben den ursprünglichen Anfangsverdacht nicht zerstreut, sondern erhärtet." Entsprechende Verfahren laufen gegen 25 MEK-Angehörige. Auch eine Polizeiärztin steht im Fokus. Einzelheiten könne sie nicht nennen, so die Staatsanwältin, "um den Erfolg weiterer Ermittlungen nicht zu gefährden".