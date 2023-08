Mit Gewerbeuntersagungen kann die Stadt gegen Späti-Betreiber vorgehen, die in kriminelle Geschäfte verwickelt sind. Allerdings kann der betreffende Laden mit neuem Betreiber weiterlaufen. Ob man auf diese Weise Drogengeschäfte dauerhaft unterbindet, darf bezweifelt werden, meint Redakteur Frank Döring

Leipzig. Es ist kein beispielloser Drogensumpf trockenzulegen, aber es reichen einige schwarze Schafe, um eine Branche in Verruf zu bringen: Von 50 Spätverkaufsstellen in Leipzig haben weniger als zehn mit Drogenkriminalität zu tun – so die Erkenntnisse der Polizei. Gemessen an den 2500 bis 3000 Drogendelikten jedes Jahr in der Stadt sehen die Ermittler da keinen absoluten Schwerpunkt.