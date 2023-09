Verdi: Beschäftigte der Leipziger Stadtwerke wollen streiken

Leipzig. Bei den Leipziger Stadtwerken und anderen Unternehmen im Verbund wollen Beschäftigte am kommenden Dienstag (26. September) in den Warnstreik treten. Geplant sei unter anderem eine Kundgebung ab 9 Uhr im Zentrum-Nord. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Neben dem Energieversorger selbst, seien auch die zur Gruppe gehören Netz Leipzig GmbH (Vertrieb), die LAS GmbH (Abrechnung) sowie die Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (Koordination) vom Ausstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

Energieversorgung bleibt gesichert

Wie viele Beschäftigte sich tatsächlich beteiligen werden, lasse sich bislang kaum abschätzen. „Der letzte Warnstreik bei den Stadtwerken dürfte Ende der 1990er Jahre gewesen sein. Wir sind deshalb alle auch ein wenig gespannt“, so Verdi-Sprecher Frank Franke gegenüber der LVZ. Die Kundgebung sei zumindest für 300 Personen angemeldet worden.

Sorgen, dass es während des Ausstands zu Engpässen bei Strom und Wasser kommt, müssten sich die Leipzigerinnen und Leipziger aber nicht machen. „Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Wir haben haben mit den Stadtwerken eine Notdienstvereinbahrung getroffen“, so Franke weiter.

Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn

Wie die Gewerkschaft erklärte, gehe es beim Warnstreik um Tarifverhandlungen in der privaten Energiewirtschaft. Verdi fordert demnach zwölf Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens jedoch 500 Euro zusätzlich. Für Auszubildende sollen es 300 Euro mehr im Monat sein.

„Der Arbeitgeberverband AVEU hat ein Angebot vorgelegt, was aus Sicht von ver.di unzulässig ist“, hieß es am Donnerstag. Abgesehen von einem späteren Zeitpunkt der Anpassung, sehe das Angebot in Stufen insgesamt 7,6 Prozent mehr Lohn vor. „Damit wird nicht mal die aktuelle Inflation ausgeglichen, von echter Wertschätzung weit gefehlt“, so Verdi-Verhandlungsführer Frank Franke.

