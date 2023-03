﻿Erneuter Streik trotz vereinbarter Lohnsteigerung: So komplex ist die Lage bei den LVB

Freitag wird Streiktag: Leipzig droht erneut Stillstand

Der letzte Arbeitstag vor dem Wochenende wird in dieser Woche ungemütlich. Und das liegt nicht nur an der angekündigten nass-kalten Wetterumstellung. Zum wiederholten Mal ruft die Gewerkschaft zum Warnstreik auf - der vor allem wieder den Nahverkehr betreffen wird. Das besondere: Diesmal fällt der Arbeitskampf mit den Klimastreikaktionen von Fridays for Future zusammen. Steht Leipzig also erneut still?